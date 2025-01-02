政院：財劃法選罷法尚未送達 恐春節開院會研議覆議

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（中央社記者賴于榛台北2日電）財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法修正條文尚未送至行政院，行政院發言人李慧芝今天表示，若條文在春節前最後一個上班日才送達，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。

財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文日前三讀通過，行政院認為窒礙難行，今天已針對先送達政院的憲訴法修正提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。

至於選罷法、財劃法修正條文，李慧芝主持政院會後記者會時表示，截至目前為止政院都沒有收到，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理，行政院長卓榮泰對此也非常憂心。

李慧芝說，如果立法院真的在農曆年前的最後一個上班日才將選罷法、財劃法修正條文送至政院，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚必須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。

她也提到，若行政院在農曆年期間提出覆議案，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，「完全按照法律流程走」。

行政院政務委員林明昕則表示，立法院應該不會在春節期間送案，但如果真的在春節前一天送至政院，政院就須在春節期間討論是否提覆議，也相信立法院不會整個門關起來，半個人都沒有，收發室也都還在。

此外，對憲訴法提出覆議後，是否有盤點可能的結果，林明昕表示，覆議案送出後，立法院應於15天內表決，若15天內沒有表決，等於政院覆議成功，而若表決通過覆議案，那也是政院覆議成功。

一旦表決失敗，林明昕表示，政院會再研議後續處理方式，不過總統收到條文後，也有10天的公布期限，並非覆議失敗後，條文就立即生效。（編輯：林淑媛）1140102