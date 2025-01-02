加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/142
首頁 / 政治

政院：財劃法選罷法尚未送達 恐春節開院會研議覆議

2025/1/2 13:54（1/2 14:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法修正條文尚未送至行政院，行政院發言人李慧芝今天表示，若條文在春節前最後一個上班日才送達，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。

財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文日前三讀通過，行政院認為窒礙難行，今天已針對先送達政院的憲訴法修正提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。

至於選罷法、財劃法修正條文，李慧芝主持政院會後記者會時表示，截至目前為止政院都沒有收到，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理，行政院長卓榮泰對此也非常憂心。

李慧芝說，如果立法院真的在農曆年前的最後一個上班日才將選罷法、財劃法修正條文送至政院，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚必須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。

她也提到，若行政院在農曆年期間提出覆議案，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，「完全按照法律流程走」。

行政院政務委員林明昕則表示，立法院應該不會在春節期間送案，但如果真的在春節前一天送至政院，政院就須在春節期間討論是否提覆議，也相信立法院不會整個門關起來，半個人都沒有，收發室也都還在。

此外，對憲訴法提出覆議後，是否有盤點可能的結果，林明昕表示，覆議案送出後，立法院應於15天內表決，若15天內沒有表決，等於政院覆議成功，而若表決通過覆議案，那也是政院覆議成功。

一旦表決失敗，林明昕表示，政院會再研議後續處理方式，不過總統收到條文後，也有10天的公布期限，並非覆議失敗後，條文就立即生效。（編輯：林淑媛）1140102

#公職人員選舉罷免法
#行政院長
#財劃法
#憲法訴訟法
#選罷法
#立法院
#卓榮泰
#林明昕
#覆議
#李慧芝
#財政收支劃分法
延伸閱讀
行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可國民黨：將否決憲法訴訟法覆議 民進黨若要公投會直球對決總統：立院爭議法案可覆議釋憲 人民有創制複決權利憲訴法覆議若遭否決 民進黨團將祭釋憲與暫時處分總統核可行政院將憲訴法修正條文 移請立法院覆議
李慧芝
對憲訴法提覆議 卓榮泰盼立院妥適回應各界訴求政院：減稅新制687萬戶受惠 施政續推2主軸
林明昕
民眾聲請釋憲比例逾99% 政院批憲法訴訟法修法恐影響救濟權台灣受洗錢威脅之犯罪 前二名為毒品販運、詐欺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨控財劃法延後公布違憲 陳玉珍：好心被雷親
106
更多編輯台推薦新聞：