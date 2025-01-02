政院：財劃法選罷法尚未送達 恐春節開院會研議覆議
2025/1/2 13:54（1/2 14:58 更新）
（中央社記者賴于榛台北2日電）財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法修正條文尚未送至行政院，行政院發言人李慧芝今天表示，若條文在春節前最後一個上班日才送達，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。
財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文日前三讀通過，行政院認為窒礙難行，今天已針對先送達政院的憲訴法修正提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。
至於選罷法、財劃法修正條文，李慧芝主持政院會後記者會時表示，截至目前為止政院都沒有收到，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理，行政院長卓榮泰對此也非常憂心。
李慧芝說，如果立法院真的在農曆年前的最後一個上班日才將選罷法、財劃法修正條文送至政院，政院必須在10天內研議是否覆議，且最晚必須於2月2日提出覆議案，等於農曆年期間可能得召開院會處理。
她也提到，若行政院在農曆年期間提出覆議案，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，「完全按照法律流程走」。
行政院政務委員林明昕則表示，立法院應該不會在春節期間送案，但如果真的在春節前一天送至政院，政院就須在春節期間討論是否提覆議，也相信立法院不會整個門關起來，半個人都沒有，收發室也都還在。
此外，對憲訴法提出覆議後，是否有盤點可能的結果，林明昕表示，覆議案送出後，立法院應於15天內表決，若15天內沒有表決，等於政院覆議成功，而若表決通過覆議案，那也是政院覆議成功。
一旦表決失敗，林明昕表示，政院會再研議後續處理方式，不過總統收到條文後，也有10天的公布期限，並非覆議失敗後，條文就立即生效。（編輯：林淑媛）1140102
延伸閱讀行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可國民黨：將否決憲法訴訟法覆議 民進黨若要公投會直球對決總統：立院爭議法案可覆議釋憲 人民有創制複決權利憲訴法覆議若遭否決 民進黨團將祭釋憲與暫時處分總統核可行政院將憲訴法修正條文 移請立法院覆議
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
民進黨控財劃法延後公布違憲 陳玉珍：好心被雷親