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首頁 / 政治

憲訴法覆議若遭否決 民進黨團將祭釋憲與暫時處分

2025/1/1 16:18
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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北1日電）行政院將於2日提出憲訴法覆議，國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，這部法沒有窒礙難行之處，會予以否決。民進黨團幹事長吳思瑤表示，若第一關覆議案未過，後續民進黨團將同步提出暫時處分即凍結、暫停施行法律與聲請釋憲，選罷法與財劃法也比照同一程序處理。

憲訴法三讀條文已於去年12月24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限為明天1月2日，行政院明天將透過行政院會通過，正式對憲訴法提出覆議。

總統賴清德上午在元旦新年談話時指出，行政院有權對立法院所通過的爭議性法案提出覆議，提供立法院重新審視的空間；憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制，人民也有選舉罷免創制複決權利，可以匯聚更大民主力量展現主權在民的真諦。

對於日前所指的「用更大的民主解決民主紛爭」，被解讀是否可能發動公投複決，賴總統今天被問到相關問題時表示，一定要守護民主憲政體制，人民有選舉、罷免、創制、複決，展現當家作主的精神，就是更大的民主力量。

不過，選罷法與財劃法修法條文至今未送到行政院，知情人士說，春節將至，如果立法院在農曆年節前最後一個上班日，也就是1月24日才將剩下的修法條文送到行政院，根據憲法增修條文，行政院若要覆議，必須在決議案送達行政院10天內移請立法院覆議，令人擔憂行政院公務人員恐怕得因為立法院的拖延，導致春節期間得一起加班處理覆議案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午受訪表示，行政院將於2日院會通過憲法訴訟法（簡稱憲訴法）的覆議，一旦立法院會未通過覆議案，民進黨團將立即提出釋憲與暫時處分。

至於是否罷免，是由人民所發動，屬於後端的事情，若要提出公民投票案則是更遠的事情，現在能夠做的就是覆議、釋憲與暫時處分即凍結、暫停施行法律分頭進行。

吳思瑤表示，選罷法與財劃法，行政院收到立法院三讀條文後，依據時程規劃，第一關一定是行政院先提覆議，民進黨團再提暫時處分與釋憲。（編輯：林興盟）1140101

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