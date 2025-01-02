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行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可
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行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可

2025/1/2 11:44（1/2 12:20 更新）
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行政院會2日通過憲法訴訟法修法覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。（中央社製圖）
行政院會2日通過憲法訴訟法修法覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議。（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北2日電）立法院會去年通過憲法訴訟法部分條文修法，行政院會今天討論通過覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中說，此案經研議後，其中憲法訴訟法第30條以立法凌駕司法，用不合理門檻，對憲法法庭運作造成實質影響，違反憲法院大法官憲法忠誠義務，嚴重影響民眾尋求救濟或是解決憲法爭議的權利，對憲政秩序造成危害。

針對第4條修正條文，卓榮泰說，此條文對於總統提名大法官後，立院行使同意權的期限沒有規定，無助於維持憲法法庭穩定運作，欠缺規範實益；至於95條規定，他表示，此條文使現任大法官無法行使憲法上職權，癱瘓憲法法庭運作，且欠缺過渡條款。（編輯：蘇龍麒）1140102

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文。（中央社製圖）
立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文。（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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