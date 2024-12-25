綠擬對選罷法與憲訴法提釋憲 藍：黔驢技窮何其荒唐

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（中央社記者王承中台北25日電）民進黨團擬對選罷法、憲法訴訟法提出釋憲。國民黨團總召傅崐萁今天表示，這是冬至後聽到最荒唐的一件事情，面對國會通過的法案，民進黨再次祭出老把戲，大概是黔驢技窮，民進黨要現任大法官自己來審攸關自己職權的修正案，何其荒唐。

立法院日前三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法。民進黨立法院黨團表示，藍白惡修選罷法、憲法訴訟法，聯手摧毀憲法讓憲法法庭無法運作，導致現在的民主台灣比戒嚴時期更戒嚴，民進黨團不會束手就擒，正對這兩案進行釋憲的準備作業。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團記者室，接見行政院秘書長龔明鑫、公平會主委被提名人李鎂、副主委被提名人陳志民、公平會委員被提名人洪財隆、林慶堂等人。

針對民進黨團擬對選罷法、憲法訴訟法提出釋憲，傅崐萁在會後接受媒體聯訪時表示，這是冬至以後聽到最荒唐的一件事情，民進黨團總召柯建銘跟民進黨團大概黔驢技窮。面對經立院三讀通過的法案，民進黨再次祭出老把戲。

傅崐萁指出，憲法訴訟法是要讓大法官會議制度追上先進國家，採審慎的多數決，對國家重大釋憲、暫時處分能夠嚴謹審判。而國會通過對大法官會議的修正案，民進黨卻要叫現任的大法官來審攸關自己職權的修正案，何其荒唐。

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傅崐萁表示，柯建銘昨天終於敢於挑戰威權，今天是否又回到威權系統，希望柯建銘回頭是岸，放下屠刀，為了朝野和諧不要再惡鬥，好好把全民期待的事情落實。

另外，傅崐萁強調，針對27日立法院院會，朝野黨團都已經簽字，要好好推動吹哨者保護法、老人福利法、就業服務法以及關係到國家重大財源的證交稅法，這4大法案已簽字協議，要在27日完成三讀，當天院會不會有肢體衝突、冗長發言等杯葛，朝野立委坐在位子上議決法案，國民黨團希望未來的立法院院會都可以保持理性，不要再把暴力帶進國會。（編輯：張若瑤）1131225