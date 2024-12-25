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公平會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁：審慎不悲觀

2024/12/25 17:11
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（中央社記者王承中台北25日電）行政院秘書長龔明鑫今天率公平會主委李鎂等4位被提名人拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨非常清楚表達，對於4位被提名人的審查，都會有清楚討論，黨內凝聚共識後再做決定，不過基本上，審慎但不會悲觀。

公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團記者室接見，行政院秘書長龔明鑫，以及李鎂、陳志民、洪財隆、林慶堂等人。

傅崐萁表示，國民黨團立場非常清楚，從考試委員到大法官，都會考量職能跟被提名人在整個領域的聲望，還有過去表現是否符合人民期待，非常不希望被提名人有高度的意識形態，讓政府在執政過程中，天秤過度傾斜。

傅崐萁指出，對於公平會4位被提名人的審查，包含連任委員在內，國民黨會認真討論，黨內凝聚共識後再做決定，不過基本上，審慎但不會悲觀。

傅崐萁表示，龔明鑫像是做媒一樣帶著被提名人過來，相信離開後可以帶著微笑，希望未來公平會在關係民生的重大事項上，必須基於公平公正的原則進行，希望公平會的優良傳統可以傳承下去，少點政治多點民生經濟。

龔明鑫指出，公平會在所有部會中關注度沒有這麼高，事實上有些議案也是蠻重要的，例如各方關注的兩大外送平台UberEats與foodpanda的結合案，且公平會也會固定參加物價監督小組，這些都是公平會日常關心的議題。

龔明鑫表示，感謝國民黨團給予指導跟指教，公平會將秉持任何案件都中立、客觀、專業的態度來審查。過去4年，公平會處理很多案件，也沒有什麼爭議，還是很不錯的，希望國民黨團可以給予支持。

李鎂指出，她已經在公平會服務4年，之前曾任經濟部商業司司長及智慧財產局副局長，是常任文官一路升上來，這次很榮幸獲得行政院長卓榮泰的提名繼續延任。如果得到立法院的支持，會秉持一路以來專業、認真、全力以赴的態度，為國家、社會服務。（編輯：翟思嘉）1131225

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