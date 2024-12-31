行政院：1月2日將提憲法訴訟法覆議

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（中央社記者葉素萍台北31日電）立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，其中，憲訴法三讀條文已於24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限為明年1月2日。行政院發言人李慧芝今天表示，2日當天將在行政院會通過、正式提出憲訴法的覆議。

立法院日前三讀通過修正憲訴法、財劃法、選罷法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段，各部會與地方縣市政府也陸續說明受衝擊的面向。

其中，憲訴法三讀條文已於24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限為明年1月2日。

李慧芝今天表示，因為週四（114年1月2日）是憲訴法提覆議的最後一天，當天將在行政院會通過、正式提出憲訴法的覆議。

另外，李慧芝說，政院尚未收到財劃法跟選罷法2個法案。

國民黨立法院黨團書記長林思銘昨天則指出，國民黨團之所以對選罷法、財劃法提出延緩公布，一方面是因為目前立法院仍在審查選罷法關於罷免票高於當選票的「加1版本」，待立法院表決後，一起公布選罷法，以及先讓立法院通過114年度總預算案，在沒有預算重編的疑義後，再公布財劃法。（編輯：翟思嘉）1131231