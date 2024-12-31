老人福利法修法爭議 朝野共識協商後再行處理

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（中央社記者王揚宇、王承中台北31日電）立法院會今天原擬處理老人福利法部分條文修正草案，引發各界討論。經朝野黨團溝通後取得共識，老人福利法協商後再行處理。

國民黨立法院黨團提出老人福利法部分條文修正案，規定65歲以上所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，由中央政府補助，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%，衛福部預估不論門檻下修與否，115年健保恐破產，將面臨全民漲保費。

立法院會今天將處理老人福利法部分條文修正案，國民黨團今天上午召開黨團大會，國民黨團書記長林思銘在會後受訪時表示，再經過充分討論之後，黨團成員認為還有討論空間，所以老人福利法會請立法院長韓國瑜繼續協商。

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立法院會今天開會時，先進行公益揭弊者保護法的三讀後發言，待所有登記發言立委發言完畢後，會議主席韓國瑜說，針對本日議程討論事項，請各黨團幹部到議場後方的主席休息室溝通，「我們現在休息」。

朝野經80分鐘左右的溝通，韓國瑜回到議場宣布繼續開會，並宣讀「黨團共識」，包括老人福利法協商後再行處理，以及就業服務法於院會處理時的廣泛討論、逐條討論、三讀後發言人數，並於今天完成立法。此外，黨團共識也提及，證券交易稅條例依協商結論於今天完成立法，各黨團同意不提出復議，三讀後各黨團均不發言等。（編輯：張均懋）1131231