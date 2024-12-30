立院31日拚三讀 當沖延長有共識、老福就服恐掀表決

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北30日電）立法院會明天開會，將依序處理老人福利法、就業服務法修法，及攸關當沖降稅優惠、朝野有共識的證券交易稅條例部分條文修正草案等案。由於朝野對老福及就服2重大民生法案均無共識，恐進入表決大戰。

此外，立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。明天是立法院法定會期最後一天，但朝野黨團已於11月協商，同意立法院第11屆第2會期延長至明年1月21日。

立法院會27日開會時，確定當天及31日的討論事項議案。關於法案部分，依序為公益揭弊者保護法草案，以及老人福利法部分條文修正草案、就業服務法第46條條文修正草案、證券交易稅條例部分條文修正草案、發展觀光條例部分條文修正草案、警察人員人事條例部分條文修正草案、國土計畫法部分條文修正草案，以及攸關運動部成立的相關組織法草案及配套修法，另外就是野生動物保育法部分條文修正草案。

此外，討論事項中也有幾個譴責案，例如國民黨立法院黨團針對經濟部長郭智輝於就任前疑涉不當移轉股權，刻意規避陽光法案的公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐及假交易相關事宜，提出譴責案，另外也建請院會成立「郭智輝調查委員會」。

立法院朝野黨團24日協商後達成共識，27日的立法院會將處理公益揭弊者保護法等4案，並完成三讀。由於27日院會僅三讀通過公益揭弊者保護法後便休息，31日院會將從該案的三讀後發言開始，之後才會依序進入老人福利法、就業服務法修法，以及證券交易稅條例部分條文修正草案等案。

按照議程，排在第2案的老人福利法，國民黨團原本主張65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保費全免，但因醫界及民間團體強烈反彈，國民黨團下修到5%以下，與民眾黨團主張趨於一致；不過，仍有醫界及民間團體表達反對態度，若藍白堅持，恐形成朝野表決態勢。

至於就業服務法修法部分，國民黨團主張被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估；勞團質疑此修法將影響長照制度發展，且民眾黨團也有不同意見，但國民黨團態度仍未鬆動，明天院會前是否有所調整，有待觀察。

證券交易稅條例部分條文修草案部分，現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商證券交易稅條例第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。

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財政部長莊翠雲今天表示，希望31日順利三讀，財政部會縮短行政流程，以利接軌實施，讓市場安心，但若31日來不及三讀，可能會遇到先徵收、後退稅情況，非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。

至於國土計畫法修法草案，國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，由於仍有不同意見，有待朝野協商，做出最後結論，明天院會將先處理經協商完畢的老人福利法、就業服務法修法，以及證券交易稅條例部分條文修草案等案。（編輯：林克倫）1131230