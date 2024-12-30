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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜

2024/12/30 11:42（12/30 11:47 更新）
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當沖降稅優惠將在今年底屆期。（中央社檔案照片）
當沖降稅優惠將在今年底屆期。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北30日電）當沖降稅優惠將在今年底屆期，財政部長莊翠雲今天表示，希望明天順利三讀，財政部會縮短行政流程，以利接軌實施，讓市場安心，但若明天來不及三讀，可能會遇到先徵收、後退稅情況，非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。

立法院朝野黨團24日協商達成共識，27日的立法院院會將處理攸關當沖降稅展延的「證券交易稅條例」等4案，並完成三讀，不過，27日最終僅處理到「揭弊者保護法」1案三讀就休息。

民進黨立委李坤城今天在立法院財委會質詢時關切，當沖降稅延長實施若來不及在明天三讀，券商調整系統、加班問題都很棘手，誰要負責。

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莊翠雲回應，現在對資本市場而言，處於不安定的狀況，真的希望當沖降稅延長實施明天順利完成三讀，1月1日元旦休市、1月2日股市開盤、1月6日交割，後續行政流程，財政部會盡力縮短，以利接軌實施，讓券商、股民、社會大眾安心。

莊翠雲表示，現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，將在今年12月31日屆期，證券交易稅條例修正案是延長實施至民國116年底，為連續性法案，如果明天來不及三讀，可能會遇到先徵後退的情況，也就是涉及退稅與券商程式調整，這非常複雜，「我們希望不要到這樣的程度」。（編輯：林家嫻）1131230

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