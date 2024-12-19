當沖降稅若未能延3年 影響台股量能最大估逾千億

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（中央社記者謝方娪台北19日電）當沖降稅優惠今年底屆期，朝野協商達成再延3年共識，是否能於明天順利通過修法備受市場關注。金管會今天表示，希望明天順利過關，但會作最壞打算、最好準備。

截至12月18日，台股集中市場日均量為新台幣4152億元、11月底當沖占比達35.72%。金管會直言，若當沖降稅未能如期延長，對台股量能最大影響即是35.72%，粗略估算恐逾千億元。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，至2021年底止。2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將於今年12月31日屆期。近日朝野協商達成再延3年共識，但明天立法院會聚焦選罷法修法等案，當沖降稅延長能否過關仍有變數。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，當沖降稅延長修法有排入明天立法院審議討論，金管會仍希望能在中午順利通過修法，但會作最壞打算、最好準備。金管會已請券商公會評估因應可能變數的系統調整時間、應變能力配置，並請證交所注意投資人宣導及股市變化。

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高晶萍提到，若未能如期通過修法，當沖降稅年底屆期後稅率不再減半，券商必須修改系統，且代徵作業稅率設定必須進行調整；後續若再通過修法，是否追溯生效亦會牽涉退稅作業，各種情境都會請券商審慎評估。

高晶萍指出，金管會仍希望順利於本會期通過修法，將持續注意立法院審議情形，適時採取必要措施；一旦未能如期延長當沖降稅優惠，以截至12月18日台股集中市場日均量4152億元、11月底台股當沖占比35.72%來看，對量能影響最大是35.72%。（編輯：張良知）1131219