金管會推台日跨境ETF雙掛牌 估明年第3季首檔問世

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（中央社記者謝方娪台北19日電）為打造台灣成為亞資中心，金管會將正式公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放台日跨境ETF相互掛牌。目前已有至少1家投信表達興趣，可望在2025年第3季有首檔台日跨境ETF掛牌。

有投信業者向金管會建議希望開放台日跨境ETF相互掛牌，金管會將此列入亞洲資產管理中心計畫中的一環，經台灣證交所與日本東證所洽談，台灣及日本達成推動ETF相互掛牌合作共識。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，金管會近日將公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，在金管會正式公告後，有興趣的投信業者即可開始規劃產品。

高晶萍透露，已有至少1家投信業者表達有意參與台日跨境ETF雙掛牌，包括將台灣ETF引至日本掛牌、及將日本ETF引至台灣市場。

台日跨境ETF相互掛牌，指的是若台灣市場對日本ETF有興趣，可由台灣投信業者擔任總代理，引進日本ETF，或由台灣投信業者發行ETF連結基金（Feeder fund），投資日本當地已掛牌的ETF。反之，若日本市場對台灣ETF有興趣，當地投信業者亦可擔任總代理，引進台灣ETF等。

外界關注，此前金管會已推動台港ETF雙掛牌，但成效似不如想像活絡，高晶萍不諱言，台港開放ETF雙掛牌後，可能因複委託投資香港等管道漸多，台港雙掛牌的ETF規模逐漸萎縮，以致掛牌的4檔僅剩1檔，這是跨境交易可能遇到的困境。

不過，高晶萍指出，台港雙掛牌的ETF至少還有1檔繼續交易，金管會開放ETF雙掛牌的目的是多元化，近年台灣ETF相當熱賣，日韓對台灣ETF都抱有高度興趣，台灣亦有很多值得關注的產業具發展性，希望此次開放台日ETF雙掛牌後，可促進交流。

高晶萍提到，除了台日外，亦不排除開放台美或台歐ETF雙掛牌，但前置作業包括比對法規是否對等、監理資訊能否充分交換、是否能平等互惠，「應是我們去、他們來都沒有阻礙，而非他們來、我們不能去」。

她透露，金管會有在推進台美或台歐ETF雙掛牌，但還有程序要走，金管會不設限，只要程序進行完成、投信業者亦有興趣，完成評估即可陸續開放。（編輯：楊蘭軒）1131219