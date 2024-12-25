彭金隆：ETF可上榜今年投資關鍵字 持續鬆綁法規

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（中央社記者謝方娪台北25日電）近年台灣掀起ETF投資熱潮，金管會主委彭金隆今天表示，ETF應可上榜今年投資關鍵字，在金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心過程，商品面將持續鬆綁法規，力拚讓市場多元化發展。

彭金隆今天下午受邀出席投資論壇，他在致詞時提到，截至目前為止，共有17家投信投入ETF市場，市場上有263檔ETF，其中249檔為證投信ETF，10年前證投信ETF規模僅新台幣1600餘億元，現在已成長至6兆1154億元，占證投信基金的65.53%，成長驚人。

彭金隆表示，配合行政院經委會擬定的國家整體經濟發展策略，金管會被賦予特殊任務，要將台灣打造為具有台灣特色的亞洲資產管理中心，金管會將從客群、金流、參與機構及最重要的商品面出發，並搭配租稅等政策誘因。

彭金隆指出，商品結構方面，金管會將持續鬆綁法規，朝多元化金融商品發展，社會對ETF未來期待很高，金管會近期特別開放主動式ETF及被動式多重資產ETF，可望平衡國內主、被動基金市場發展，拓展資產管理業者業務動能，並累積投信基金經理人主動投資管理的資源與能力。

彭金隆說，打造台灣成為亞資中心過程，人才也非常重要，金管會希望透過擴大基金市場，培養更多本土人才，並吸引在海外的台灣優秀金融人才回到台灣。

他表示，金管會將站在金融業與資產管理業共好發展上，建立更完善永續金融生態圈，協助發展更多元基金商品以接軌國際，也為投資人帶來更好操作績效和保障。（編輯：潘羿菁）1131225