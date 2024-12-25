彭金隆：亞資中心推動順利 年終前將釋政策利多

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會主委彭金隆上任迄今滿7個月，他透露26日將出席金管會例行記者會，在年終前釋出政策利多；他並提到，推進亞洲資產管理中心計畫順利，預計明年4月開放金融業申請進駐高雄資產管理專區，最快7月專區將正式營運。

彭金隆今天下午受邀出席一場投資論壇，他在會後接受媒體採訪時預告，他將出席明天金管會例行記者會，於年終前釋出政策利多。據了解，明天將宣布的新政策與銀行局業務有關。

除此之外，國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，為協助壽險業順利接軌，金管會規劃今年底前釋出第4階段接軌協助措施，涵蓋在地化風險係數調整等，政策最終如何定案，備受保險業矚目。

另因應近年金融科技發展，金管會將於年底前公布數位保險公司政策方向，是否足夠吸引業者申設意願，亦備受關注。彭金隆透露，無論是第4階段接軌協助措施或數位保險公司政策方向，一定會依先前承諾於今年底前宣布，時間點可能將落在31日。

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彭金隆上任以來，全心投入推動台灣成為亞洲資產管理中心，他說，目前推動計畫一切順利，「順順地做、繼續加油」，金管會第一步規劃落腳高雄設立資產管理專區，預計明年4月開放金融業申請進駐，最快明年7月高雄專區正式營運。

他坦言，打造資產管理中心任務非常不簡單，「但若簡單的事情，就輪不到我們做」，因任務很有挑戰性，外界也有質疑聲浪，但對的事金管會將持續做，期盼達到2年有感、4年有變、6年有成，得到國際認可。（編輯：潘羿菁）1131225