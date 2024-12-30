ETF今年受益人數暴增逾400萬 00878超越台積電中鋼

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）回顧2024年台灣投資市場，ETF成為熱門顯學，短短1年內，台股ETF受益人數暴增超過400萬人，已衝破千萬人大關。其中國泰永續高股息ETF（00878）最新受益人數155.47萬人，不僅穩居國內ETF之冠，更超越台積電、中鋼，成為台股股東人數第1名，寫下多項紀錄。

台股今年表現強勢，漲幅居全球股市前3名，不過截至12月27日，外資今年以來累積賣超台股約新台幣6702億元，全年恐創下史上第2大年度賣超金額紀錄，台股主要靠內資撐盤，而背後最重要關鍵因素就是ETF。

根據統計，國內ETF近期受益人數已衝破千萬人大關，今年以來受益人數增加超過400萬人，增幅將近7成。

熱門ETF的受益人數，甚至超越台積電、中鋼等熱門股。目前國內受益人數最多的ETF 00878，今年5月受益人數首度超過把持龍頭多年的中鋼，躍居台股股東人數最多的人氣王，雖然7月一度被台積電超車，但10月重新奪回冠軍至今，根據集保結算所截至上週五的公布資料，00878最新受益人數為155.47萬人，創下台灣ETF受益人數最高紀錄，持續穩居股民最多的台股標的。

另外國內投資人錢進被動式操作的ETF基金，資金間接流進台股，也為台股提供強勁支撐。

00878是目前國內資產規模第2大的ETF，僅次於老牌的元大台灣50（0050）。根據統計，00878截至12月30日最新基金規模達到新台幣3802.92億元，比起去年底的2493.58億元，足足增加1309.34億元，增幅高達52.5%。（編輯：張均懋）1131230