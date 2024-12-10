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朝野協商共識 當沖降稅延長至116年底

2024/12/10 17:02
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（中央社記者范正祥台北10日電）當沖稅率減半優惠今年底屆期，立法院朝野黨團今天協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至民國116年底。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。為維護交易動能，促進證券市場穩定發展，行政院會今年9月12日過財政部擬具的證券交易稅條例第2條之2、第12條修正草案，再將當沖稅率減半延長至116年12月31日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。草案送請立法院審議。

立法院財政委員會日前審查相關修法過程中，朝野立委也有提案併案審查，包括國民黨立委羅明才等人提案，希望當沖降稅可以延長5年。由於朝野之間有不同的意見，相關條文保留送院會協商。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商。財政部長莊翠雲列席表示，當沖降稅從106年實施以來，有效提升市場成交量和流動性，並且也降低了投資人的交易成本，證券市場受到國際政治和經濟情勢變動影響，財政部認為維持證券市場交易動能，促進市場穩定發展，當沖降稅再延長3年是適當的。

金管會主委彭金隆表示，租稅的考量是由財政部決定，同意當沖降稅再延長3年，這非常恰當。

民進黨團總召柯建銘說，支持行政院版本。民進黨立委林楚茵也說，希望至少可以支持行政院版本，先讓今年12月31日之前有個新的版本可以通過，穩定股市。

國民黨團書記長林思銘表示，當沖降稅再延長3年或5年都可以討論，只要三黨達成一致共識。提案立委羅明才也說，他的提案本意是支持交易市場穩定發展，希望當沖降稅再延長5年，但若要先求有再求好，3年也可以，不堅持5年。

民眾黨立委黃珊珊指出，如果當沖降稅是政府的政策，應針對效果建立希望達成的期待值，到底是誰受惠了，政策要有政策的目標。

今天朝野黨團協商最後達成共識，決定依行政院版本，將當沖降稅延長至116年底。柯建銘呼籲，盼相關修法儘快處理，完成三讀。（編輯：翟思嘉）1131210

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