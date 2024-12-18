加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法6/100
首頁 / 政治

柯建銘：未來1個月是國家關鍵時刻 會捍衛到底

2024/12/18 16:49（12/18 21:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長韓國瑜（後左）18日召集黨團協商，民進黨籍立委湧入會議室，在桌面上立起標語牌，傳達抗議選罷法審議過程草率的立場。中央社記者王飛華攝 113年12月18日
立法院長韓國瑜（後左）18日召集黨團協商，民進黨籍立委湧入會議室，在桌面上立起標語牌，傳達抗議選罷法審議過程草率的立場。中央社記者王飛華攝 113年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北18日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘會前受訪，提到內政委員會16日審查選罷法修法的情況，也說未來這1個月是國家生死存亡關鍵時刻，民進黨絕對捍衛到底、抗爭到底。

立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。

韓國瑜今天主持黨團協商，研商財政收支劃分法部分條文修正草案等案。

柯建銘會前受訪表示，今天協商有其關鍵性，因為立法院如何亂，至少有一個遊戲規則存在，而內政委員會16日審查選罷法，如果這樣的選罷法有效的話、議事程序有效的話，以後院會也可以如此，可以把院會鎖起來，不讓民進黨立委進去議場嗎，讓所有法案都三讀通過，請問這樣可以嗎。

柯建銘也向韓國瑜喊話，希望韓國瑜要中立，如果不中立的話，國會就結束了。

柯建銘說明，國民黨的計謀很清楚，要把財劃法、憲法訴訟法等修法全部排上去，然後用過水的方式在院會表決，民進黨絕對不接受這種毀憲亂政、把台灣民主完全摧毀的事情。

立法院朝野黨團今年11月協商達成共識，各黨團同意立法院第11屆第2會期延長至明年1月21日。

柯建銘指出，從今年12月20日到明年1月21日，這是台灣民主最關鍵的時刻，台灣民主能否繼續發展、是否會被摧毀，還是會在藍白和下把國家摧毀，就看這個時刻。

柯建銘最後呼籲，全台灣民眾要注意，未來這1個月是國家生死存亡的關鍵時刻，民進黨絕對會捍衛到底、抗爭到底。

黨團協商於下午4時開始開會，柯建銘就立法院內政委員會16日開會審查選罷法相關情形發言，截至下午4時35分，會議仍在進行中。（編輯：張若瑤）1131218

#台灣
#民進黨立法院黨團
#柯建銘
#財劃法
#憲法訴訟法
#立法院內政委員會
#立法院長
#國民黨
#韓國瑜
#翁曉玲
延伸閱讀
立院朝野協商綠談選罷法初審爭議 藍退席不歡而散青鳥集結國民黨中央黨部前抗議 藍營播電音反擊
柯建銘
113年度國營事業預算案 拚13日完成三讀朝野協商共識 當沖降稅延長至116年底
韓國瑜
韓國瑜參加立法院聖誕福音晚會 盼社會溫馨充滿愛青鳥集結阻藍營3大案 林右昌：一起撐國會挺民主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
朱立倫：民意支持選罷法財劃法等修法 民進黨勿打壓
106
更多編輯台推薦新聞：