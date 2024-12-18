柯建銘：未來1個月是國家關鍵時刻 會捍衛到底

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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北18日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘會前受訪，提到內政委員會16日審查選罷法修法的情況，也說未來這1個月是國家生死存亡關鍵時刻，民進黨絕對捍衛到底、抗爭到底。

立法院內政委員會16日僅開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。此外，也初審通過國民黨立委翁曉玲提案，將投票日前禁止公布選舉民調的時間，從前10日縮短為前3日。

韓國瑜今天主持黨團協商，研商財政收支劃分法部分條文修正草案等案。

柯建銘會前受訪表示，今天協商有其關鍵性，因為立法院如何亂，至少有一個遊戲規則存在，而內政委員會16日審查選罷法，如果這樣的選罷法有效的話、議事程序有效的話，以後院會也可以如此，可以把院會鎖起來，不讓民進黨立委進去議場嗎，讓所有法案都三讀通過，請問這樣可以嗎。

柯建銘也向韓國瑜喊話，希望韓國瑜要中立，如果不中立的話，國會就結束了。

柯建銘說明，國民黨的計謀很清楚，要把財劃法、憲法訴訟法等修法全部排上去，然後用過水的方式在院會表決，民進黨絕對不接受這種毀憲亂政、把台灣民主完全摧毀的事情。

立法院朝野黨團今年11月協商達成共識，各黨團同意立法院第11屆第2會期延長至明年1月21日。

柯建銘指出，從今年12月20日到明年1月21日，這是台灣民主最關鍵的時刻，台灣民主能否繼續發展、是否會被摧毀，還是會在藍白和下把國家摧毀，就看這個時刻。

柯建銘最後呼籲，全台灣民眾要注意，未來這1個月是國家生死存亡的關鍵時刻，民進黨絕對會捍衛到底、抗爭到底。

黨團協商於下午4時開始開會，柯建銘就立法院內政委員會16日開會審查選罷法相關情形發言，截至下午4時35分，會議仍在進行中。（編輯：張若瑤）1131218