金管會：盤中零股交易撮合間隔時間 12/2起縮至5秒

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（中央社記者謝方娪台北28日電）台灣自2020年10月26日推出盤中零股交易制度後，年輕族群投入資本市場比率明顯提升，金管會今天宣布，證券市場將於今年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒。

金管會統計，截至今年10月底止，上市、櫃盤中零股日均值分別達新台幣28.04億元及5.23億元，上市、櫃零股成交戶數成長至131萬戶及261萬戶，其中，30歲以下族群在上市、櫃零股成交戶數占比各達28.01%、16.78%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，證券市場將於今年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒，提醒投資人注意。

黃厚銘指出，此次縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，將更有利投資人下單成交機會，有助落實普惠金融。

他說明，金管會已督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人宣導，提醒投資人仍應審慎評估交易成本與自身風險承擔能力，同時應了解公司財務業務等基本面情形，注意投資風險。

根據金管會證期局資料，台股零股交易最熱門以台灣50權值股為最大宗，其次則是中型100成分股。（編輯：楊蘭軒）1131128