川普關稅說引賣壓 金管會：台股今年漲幅仍稱冠亞股

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（中央社記者謝方娪台北26日電）美國總統當選人川普揚言將對其他國家加徵關稅，引發股市賣壓，台股今天下挫逾200點。金管會表示，若拉長期間看，今年截至25日台股漲幅達27.98%，居主要亞股之冠，日均量能更年增逾5成。

川普（Donald Trump）在社群媒體發文，揚言上任後要對加拿大、墨西哥和中國進口商品加徵關稅，引發股市賣壓。台股今天在台積電走弱回測千元關卡下，終場下跌269.61點，收在22678.76點，成交值新台幣3092.61億元。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，前一交易日美股4大指數均漲，漲幅介於0.27%至0.99%，台股今天收盤跌幅1.17%，同時段香港漲幅0.28%、上海漲幅0.21%、新加坡跌幅0.27%、韓國跌幅0.58%、日本跌幅1.53%。

黃厚銘指出，若拉長期間看，今年截至11月25日止，台股上漲27.98%，相較日本漲幅15.89%、新加坡漲幅15.16%、香港漲幅12.34%、上海漲幅9.71%、深圳漲幅9.41%、韓國跌幅4.55%、美國道瓊漲幅18.7%，台股漲幅居主要亞股之冠。

量能方面，今年截至11月25日止，台股集中市場日均成交量為4190.68億元，年增51.24%。

黃厚銘表示，今年截至10月底台股本益比為22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%，今年前10月國內上市櫃公司累計營收為35.58兆元，為歷年同期最高，年增11.92%，金管會將持續密切關注國際金融市場變化。

根據證期局資料，截至今年11月25日台股信用交易整戶擔保維持率為170.63%。（編輯：楊凱翔）1131126