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台股下挫547點 金管會：今年價量齊揚漲幅居亞股之冠

2024/11/12 18:31
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（中央社記者謝方娪台北12日電）台股今天開低走低，終場下跌547.87點，跌幅2.33%。金管會表示，今年台股價量齊揚，若看今年截至11日止，台股漲幅高達31.22%，居主要亞股之冠，且國內上市櫃公司表現亮眼，今年前10月累計營收創歷年同期最高。

今天台積電及AI概念股領跌，台股開低走低，加權指數收在22981.77點，下跌547.87點，跌幅2.33%，成交值新台幣4385.39億元。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，台股今天收盤跌幅達2.33%，同時段上海跌幅0.64%、日本跌幅0.94%、新加坡跌幅0.95%、韓國跌幅1.51%、香港跌幅2.58%。

不過，黃厚銘指出，若看今年截至11月11日止，台股漲幅31.22%，相較香港漲幅19.82%、深圳漲幅19.57%、日本漲幅18.14%、上海漲幅16.64%、新加坡漲幅15.41%、韓國跌幅4.66%、美國道瓊漲幅17.52%，台股漲幅居主要亞股之冠。

量能方面，今年截至11月11日止，台股集中市場日均成交量達4201.15億元，年增52.25%。

黃厚銘表示，今年截至10月底台股本益比為22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%，今年前10月國內上市櫃公司累計營收達35.58兆元，為歷年同期新高，年增11.92%，金管會將密切關注國際金融市場變化。

根據金管會證期局資料，截至11日台股信用交易整戶擔保維持率為171.87%。（編輯：楊蘭軒）1131112

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台股下挫逾200點 金管會：密切關注國際市場變化金管會：上市櫃公司明年起須全面編製永續報告書
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