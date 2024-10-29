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台股下挫逾200點 金管會：密切關注國際市場變化

2024/10/29 19:04
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（中央社記者謝方娪台北29日電）受台積電ADR重挫逾4%拖累，台股今天開低走低，終場下跌271.48點，跌幅1.17%。金管會表示，今年截至28日止，台股漲幅在主要亞股居冠，成交量能亦優於去年同期，將密切關注國際金融市場變化。

因投資人觀望大型科技公司財報及經濟數據發布、美國大選等變數，28日費城半導體指數跌0.02%，道瓊、NASDAQ、S&P500指數小幅上漲。台股今天收盤收在22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量新台幣3417.87億元。

根據金管會證期局資料，截至台股收盤時，同時間日本漲幅0.57%、香港漲幅0.34%、韓國跌幅0.28%、上海跌幅0.72%、新加坡跌幅0.07%。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會表示，今年截至10月28日止，台股上漲29.38%，相較香港漲幅20.84%、日本漲幅15.36%、新加坡漲幅10.61%、上海漲幅11.67%、深圳漲幅12.19%、韓國跌幅1.61%、美國道瓊漲幅12.74%，台股漲幅在主要亞股居冠。

量能方面，今年截至10月28日止，台股集中市場日均成交量4220億元，年增52.23%。

黃厚銘指出，今年截至9月底台股本益比21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%，今年前3季國內上市櫃公司累計營收31.49兆元，創歷年同期新高，年增達11.91%，金管會將密切關注國際金融市場變化。

證期局資料顯示，截至今年10月28日，台股信用交易整戶擔保維持率為169.95%。（編輯：張均懋）1131029

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