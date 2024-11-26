AI熱潮 上市櫃企業今年前3季營收破30兆寫同期最強

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（中央社記者謝方娪台北26日電）AI熱潮催動上市半導體業、電腦及週邊設備業獲利大躍進，金管會統計，國內上市櫃公司今年前3季累計營收衝破新台幣30兆元大關，寫史上同期最佳成績，稅前淨利達3兆1903億元，為史上同期第3高。

金管會今天公布，排除第一上市櫃及14家金控公司不計，今年前3季國內上市櫃公司累計營收達30兆2835億元，為史上同期最高，年增11.47%，累計前3季稅前淨利達3兆1903億元，為史上同期第3高，年增27.05%。

其中，國內上市公司今年前3季累計營收為28兆3011億元，為史上同期最高，年增11.81%，累計前3季稅前淨利為2兆9580億元，為史上同期第3高，年增28.56%。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，今年前3季上市公司稅前淨利成長前3大產業依序為半導體業年增2915.72億元、航運業年增1913.68億元、電腦及週邊設備業年增693.23億元。

黃厚銘指出，半導體業主要受惠AI需求強勁及智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因地緣政治衝突拉抬運價，帶動獲利上升；電腦及週邊設備業則受惠AI伺服器出貨勁揚，推升獲利表現。

國內上櫃公司今年前3季累計營收達1兆9824億元，年增6.83%，累計前3季稅前淨利為2323億元，年增10.51%，營收及稅前淨利雙雙創下史上同期次高。

黃厚銘表示，今年前3季上櫃公司稅前淨利成長前3大產業依序為建材營造業年增63.23億元、文化創意業年增50.22億元、居家生活業年增29.4億元。

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黃厚銘解釋，建材營造業因建案陸續完工交屋，加上部分公司出售土地存貨，帶動獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加及部分公司認列處分股權利益，帶動獲利上升；居家生活業則因部分公司認列處分股權利益，挹注獲利表現。

金管會同步揭露，若納計第一上市櫃公司獲利表現，今年前3季整體上市櫃公司累計營收為31兆377億元，年增11.4%，累計前3季稅前淨利為3兆2769億元，年增27.09%。（編輯：潘羿菁）1131126