本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

證交所：台股交易時間應維持現狀 延長無助量能提升

2024/11/22 15:58（11/22 16:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為證交所。（中央社檔案照片）
圖為證交所。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）台股是否應延長交易時間，市場各方利害關係人意見正式出爐。證交所擬具評估報告提7大理由說明，台股若延長交易時間無助量能提升，反而導致全市場成本增加、盤後作業壓力與市場風險，「市場建議台股交易時間應維持現狀」。

日股5日起延長股票交易時間，為近70年來首見，民眾黨立委黃珊珊日前關注台股是否應延長交易時間，金管會亦對此鬆口，和國際相比台股交易時間確實稍短。不過，證交所蒐集利害關係人意見後，評估報告正式出爐，以7大理由強調延長交易時間效益有限，反增成本與風險。

首先，證交所提出，台股成交量集中開收盤，延長交易時間恐無益量能提升；其次，散戶、外資及國內法人多持保留意見；第3，券商多數憂成本增加、效益有限，未予支持；第4，恐影響上市櫃公司重訊發布時效，增加市場運作壓力。

第5，前5大投信業者中，多數投信業者憂心營運負擔加重、流動性受損，不贊成延長交易時間；第6，壓縮券商盤後申報異動作業時程，恐增市場風險；第7，若延長交易時間，證交所、櫃買中心等須配合延後系統排程，影響市場資訊即時性與透明度。

證交所直言，券商、國內外投資人、投信業者、上市櫃公司等各方市場參與者多數建議維持現行台股交易時間，主要認為延長台股交易時間恐難以顯著增加量能，多數投資人習慣現行交易作息，外資亦表達現行集中交易時間有助交易操作，至於避險需求亦可透過期貨夜盤達成。

證交所指出，對券商而言，延長交易時間將顯著增加人力、營運成本及系統更新費用，壓縮盤後結算交割及申報等作業時間，侵蝕多元業務拓展時間，且延長交易時間將限縮上市公司公告及法說會時間。

證交所表示，台灣結算交割制度除了券商外、還包括投資人層級，且交割程序具不可遞延特性，需仰賴券商每日盤後申報大量資訊，一旦交易時間延長，證交所、櫃買中心、集保結算所等周邊單位系統排程皆須大幅修改，金融基礎設施系統排程面臨額外壓力，且可能推遲市場資訊公告，影響市場資訊透明度，提高營運風險。

證交所強調，延長台股交易時間可能帶來的好處有限，卻涉及全市場成本增加、盤後作業壓力與市場風險，多數市場參與者不支持延長交易時間，建議審慎評估實際效益與配套措施可行性。

證交所評估報告也揭露，此次對66家券商全面進行問卷普查，其中有12家贊成延長台股交易時間，市占率達13%，另54家不贊成延長台股交易時間，市占率達87%。（編輯：楊凱翔）1131122

#日股
#台股
#黃珊珊
#證交所
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股164.69億元
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：