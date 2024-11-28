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美股收低 法人：台積電千元保衛戰 台股回測前波低點

2024/11/28 08:17
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（中央社記者張建中台北28日電）美股主要指數27日收低，道瓊工業指數下跌138.25點，那斯達克指數下跌115.1點。法人表示，台積電今天將面臨1000元大關保衛戰，台股也可能回測前波低點22231點。

市場憂心通膨依然頑固可能造成聯準會對降息持謹慎態度，美國主要指數27日收低。道瓊工業指數下跌138.25點，跌幅0.31%，標準普爾500指數下跌22.89點，跌幅0.38%，那斯達克指數下跌115.1點，跌幅0.6%，費城半導體指數下挫74.55點，跌幅1.51%。

國內外產業訊息方面，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海積極邁向腦力密集階段，透過第一個5年計畫及3個轉型階段，要把個位數毛利率變成雙位數。

美國總統當選人川普擬提高關稅，產業界高度關注，劉揚偉表示，到川普上任期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。東元將擴大投資美國，提供變壓器、馬達和變頻器等。上銀不排除將部分後段客製化半成品製程加工或機電整合服務項目，逐步轉移到美國。

和泰車預估，今年台灣車市規模可望接近46萬輛，比原先預期更好，預估和泰車今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。

法人表示，台指期夜盤下跌84點，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.44%，台積電今天將面臨1000元大關保衛戰，大盤指數可能回測11月1日的低點22231點。（編輯：林家嫻）1131128

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