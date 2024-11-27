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劉揚偉：鴻海擴美國德州AI伺服器產線 續投資墨西哥

2024/11/27 11:34
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，因應輝達等客戶需求，在美國德州增加投資土地廠房，擴大人工智慧（AI）伺服器產能；鴻海在全球包括台灣布局AI伺服器產線，會繼續投資墨西哥，持續朝區域製造布局。

劉揚偉上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，分享鴻海集團的創新與轉型，離場前接受媒體短暫堵訪。

針對美國總統當選人川普規劃提高加拿大、墨西哥和中國等關稅，劉揚偉表示，目前是國與國之間的博弈，未來關稅增加幅度多少，國家之間還在博弈，「還沒有到企業層面」，至於結果為何，「我現在還不知道」。

談到川普規劃提高墨西哥和中國關稅對集團布局影響，劉揚偉指出，鴻海在美國德州增加土地和廠房，主要擴大AI伺服器產能，主要客戶包括輝達（NVIDIA）等重要客戶。

劉揚偉指出，鴻海集團在全球布局AI伺服器產線，也包括台灣；在美國未來的布局，會在2025年1月川普正式上任、政策更明確後，鴻海會有一套完整對策。

劉揚偉表示，鴻海集團經營模式屬於代工模式，關稅影響主要在客戶端，客戶可能改變區域生產，鴻海全球布局領先，影響可能比競爭對手小。

談到在墨西哥投資，劉揚偉指出，鴻海在當地投資會繼續，區域製造是未來的趨勢，只要是人口足夠大的市場，會形成一個區域，就會建構當地的製造體系。

他指出，墨西哥人口超過1億人，也是中南美洲市場的重鎮，形成龐大的市場規模，集團布局朝向區域製造發展。（編輯：張良知）1131127

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