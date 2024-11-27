本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
采盟免稅店接機蹭12強台灣隊合照 桃機擬開罰100萬
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

劉揚偉：鴻海轉型升級 拚毛利率雙位數

2024/11/27 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海積極邁向腦力密集階段，透過第一個5年計畫及3個轉型階段，鴻海要把個位數毛利率變成雙位數。

他指出，轉型升級「避免拍腦袋式的決策」，要蒐集資料分而治之，善用眾人力量和國際級顧問公司的智慧。

劉揚偉上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，分享鴻海集團的創新與轉型。劉揚偉指出，他個人經歷PC、手機和人工智慧（AI）三大產業浪潮，如何從過去的PC和手機浪潮經驗，在目前的AI浪潮站穩先機，是鴻海集團關注的重點。

他表示，鴻海面對轉型，原先計畫要從勞力密集階段直接進入腦力密集階段，但發覺缺乏技術密集階段支撐資本密集，因此集團增加技術密集階段，規劃第一個5年計畫，提出F1.0至F3.0包括現況優化、數位轉型、轉型升級的三大轉型階段。

劉揚偉表示，技術密集和資本密集都是腦力密集階段。透過轉型計畫，鴻海集團要創造更大價值，把個位數毛利率變成雙位數。

至於如何轉型升級，劉揚偉指出，要蒐集資料分而治之，善用眾人力量和國際級顧問公司的智慧，「避免拍腦袋式的決策」。

他說，英明式領導可能是蠻荒時期才需要，鴻海集團轉型升級不能只是拍拍腦袋，要做好循環式品質管理（PDCA）。

劉揚偉舉例說，面對AI浪潮，「不是聽聽黃仁勳講」，還要蒐集資料、善用眾人智慧，再進行科學的分治法（divide and conquer）。

他以鴻海發展生成式AI（Gen-AI）方案為例，前期80%階段生成式AI技術應用發展飛快，但後面的20%需要老師傅的寶貴經驗，進一步提升生成式AI應用效能。劉揚偉表示，生成式AI可以改善人類的工作與生活，但人類的工作不會被取代，只是型態可能會改變。（編輯：張均懋）1131127

#AI
#生成式AI
#黃仁勳
#劉揚偉
#鴻海
#經濟日報
#鴻海集團
劉揚偉
川普祭關稅 劉揚偉：國與國之間博弈鴻海靜觀其變鴻海砸10億元取得美德州土地廠房 擬擴AI伺服器產線
黃仁勳
法新社盤點2024年5位改變世界人物 黃仁勳入列輝達黃仁勳看好機器人量產 概念股逆勢
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台商AI技術提升農業生產 吸引印尼官員和農民關注
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：