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鴻海運動嘉年華黃仁勳連線同歡 抽百萬現金及電動車

2025/1/24 18:03
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海今天在台北大巨蛋舉辦運動嘉年華活動，現場共3.5萬名員工及眷屬參與，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳視訊連線致詞，他與現場鴻海員工一起高喊「Go Foxconn！Go Blackwell！」。

鴻海運動嘉年華下午舉行抽獎活動，董事長劉揚偉表示，今天台上抽的現金獎項，都是新台幣百萬元起跳。第一波就送出20個百萬現金獎，再抽出20名Model C電動車車主。

鴻海表示，今年只要是鴻海旗下法人企業的員工、完成報名且符合資格者，未中大獎的員工，也可獲得基本獎1萬6888元。

劉揚偉上午致詞表示，鴻海寶寶們都長大了，看到寶寶們健康快樂地成長，他覺得努力很有成就，很有希望。他也感謝員工努力，讓鴻海集團2024年營收達到雙位數成長。

輝達執行長黃仁勳也從海外連線參與並致詞，他祝福現場員工及眷屬新年快樂。黃仁勳說，輝達給了鴻海不可能的任務，Blackwell平台量產是一個很大的成功，鴻海的表現超越期待。

黃仁勳指出，Blackwell平台是世界上最複雜的電腦產品，也是電腦產業當中量產速度最快的，最後他與鴻海運動嘉年華現場的員工一起高喊「Go Foxconn！Go Blackwell！」。

鴻海表示，今年農曆過年期間，集團有14.7萬名員工在全球各園區內努力加班工作，現場特別連線到新竹湖口、越南北江2個廠，向正在伺服器產線上趕工生產的第一線同仁致意。

鴻海說明，此次年終嘉年華活動首次以運動會方式舉行，不僅是成立50年來頭一遭，也是第1家科技業在台北大巨蛋舉辦企業運動會，現場總共3.5萬名員工及眷屬報名參與。

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鴻海指出，此次運動嘉年華，現場邀請世界12強錦標賽應援團CT-AMAZE，重現球賽精彩開場表演炒熱氣氛。另外，中職各隊吉祥物以及應援團長們也走進座位席，和現場大朋友、小朋友手足舞蹈，互動拍照。

鴻海運動嘉年華邀請峮峮、笑笑、籃籃、一粒、壯壯、菲菲、林襄、李多慧擔任各區隊舉牌手，並以啦啦隊長角色在各競賽區域和鴻海員工互動加油，下午也邀請田馥甄以及動力火車帶來一連串金曲。（編輯：林家嫻）1140124

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