加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停
首頁 / 產經

鴻海內部展望大會登場 聚焦AI和區域布局

2025/1/21 10:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海內部展望大會今天起至22日登場，董事長劉揚偉全程參與，6大事業群和4大關聯企業高階主管均到場，展望主題涵蓋人工智慧（AI）、主要區域市場布局，供應鏈管理、數位轉型、以及三大平台發展。

鴻海內部人士上午向記者透露，集團每年規劃上半年底和隔年的農曆春節前夕，各舉辦展望大會，今天起為期2天的大會，在土城虎躍總部大禮堂舉行，約有數百名員工和主管參與。此外，6大事業群總經理、以及工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）等4F高階主管，均到場參加。

內部人士表示，此次展望大會除了回顧2024年營運成果外，也從主題展望今年布局重點，包括人工智慧、軟體平台、各區域總部、供應鏈管理、數位轉型，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台發展規劃。

展望今年鴻海集團營運，劉揚偉先前表示，今年營收規模目標可突破新台幣7兆元，今年人工智慧AI伺服器出貨會比2024年更好，透過第一個5年計畫，提出F1.0至F3.0包括現況優化、數位轉型、轉型升級的三大轉型階段，鴻海要把毛利率從個位數變成雙位數百分比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉揚偉認為，區域製造大趨勢不會改變，台灣企業對專利應有正確認識，應更關注長期科技發展，他也建議台灣應積極發展軟體產業。

展望今年第1季整體營運，鴻海先前指出，逐步進入傳統淡季，預期第1季季節性表現，仍將與過去5年平均水準約略相當，若相較2024年同期將顯著成長。（編輯：楊凱翔）1140121

劉揚偉
鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度劉揚偉：企業所有權經營權應分開 鴻海培養接班團隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：