川普擬加關稅 利明献：彈性策略、多元布局生產基地

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）川普擬增加關稅，東元董事長利明献今天表示，東元保持彈性策略，確保全球多元布局生產基地可因應；他分析墨西哥廠衝擊影響小，東元擴大投資美國，提供變壓器、馬達和變頻器等，擴大美國重電市場。

機電大廠利明献上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，分享東元的永續發展策略。

談到美國總統當選人川普2025年1月上任後，有意提高加拿大、墨西哥和中國等關稅影響，利明献表示，不曉得未來川普還有什麼政策，「搞不清楚下一張牌會怎麼出」。他指出，美國市場對東元非常重要，須關注政策、匯率、關稅等敏感因素影響。

利明献演講後接受記者提問表示，東元會保持彈性策略，確保在全球多元布局的生產基地，都可以因應川普未來政策、地緣政治變化及供應鏈調整。

他表示，墨西哥廠衝擊影響小，中國大陸廠區出口到美國市場少，主要因應中國大陸當地客戶需求。

在美國當地投資布局，利明献表示，東元會持續加強，因應美國優先政策，東元已經在美國提前設廠就緒，可提供電氣化、自動化、綠色產品等解決方案，未來不排除協助台灣廠商在美國布局。

利明献透露，已有台廠持續與東元洽商美國布局規劃，東元透過投資變壓器商伸昌電機，結合既有馬達和變頻器等，整體在北美提供電氣化產品，擴大切入美國重電和電廠設備市場。

法人預估，2025年東元在美國重電市場相關業績，可較今年成長兩位數百分比。

在人工智慧（AI）伺服器散熱和冷卻方案，利明献表示，東元正考量相關冷卻系統方案，包括開發冷熱調節和回收技術，看好未來發展潛力。

談到電動車馬達布局，利明献指出，東元暫時不切入電動轎車馬達市場，持續布局電動巴士馬達產品。（編輯：張良知）1131127