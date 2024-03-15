全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）全民瘋搶ETF，就連中央銀行總裁楊金龍都示警要小心「羊群效應」。不少專家指出，這股搶購ETF熱潮與台灣超額儲蓄龐大、閒置資金多有關，根據預估，今年超額儲蓄衝破新台幣3.84兆元，改寫歷史新高。

國內ETF市場盛況空前，元大台灣價值高息（00940）甚至因為進單爆量，罕見出現證券業者主動宣布暫停受理申購作業狀況。專家分析，ETF搶購反映台灣閒置資金過多現象。

主計總處2月底最新預測，大幅上修今年超額儲蓄規模至新台幣3.84兆元，高於去年11月的預測值3.7兆元，且較112年的3.31兆元增加不少，超額儲蓄率則升至15.46%，為近3年高點。

依照國民所得定義，國民儲蓄毛額可簡單理解為國內生產毛額（GDP）減掉消費；而國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。

值得注意的是，儲蓄約等於GDP減消費，這裡的「儲蓄」一詞容易使民眾混淆，認為存在銀行的錢才算是儲蓄，其實國人若沒有把資金拿去消費，而是進行金融投資，如近期全民瘋買ETF，同樣會被計入「儲蓄」。

觀察台灣超額儲蓄變化，2014年首度衝破2兆元大關，而後持續上攀，2020年爆發COVID-19疫情後，全球處在極度寬鬆的貨幣環境，資金淹大水，當年超額儲蓄突破3兆元關卡，2021年更直飆3.69兆元。

2022、2023年，台灣超額儲蓄規模略有收斂，維持在3.3兆元水位，今年卻又大幅跳升，直衝3.84兆元的歷史新高。

投信業者分析，台灣儲蓄率向來相當高，超額儲蓄金額超過3兆元，過去許多民間資金都去投資境外基金，或是放在定存、投資型保單等，現在愈來愈多民眾開始認識ETF，把ETF當做重要投資工具，資金挪移過來。換言之，台灣超額儲蓄規模龐大，是近期ETF熱潮的重要因素。

主計總處官員解釋，從國民所得會計恆等式觀點，「經常帳順差（商品及服務輸出-商品及服務輸入）」與「超額儲蓄」是一體兩面，今年超額儲蓄規模擴大，主因是製造業庫存去化告一段落，出口漸漸回溫，但廠商投資動能不如預期，進口回升的速度比較慢所致。

中央大學經濟系教授吳大任認同此觀點，他表示，廠商投資目的是擴充產能，現在全球需求還沒真正回暖，廠商基於務實考量，會傾向再觀望一段時間，直到確定未來展望樂觀，才會開始啟動投資。

但吳大任也提醒，企業保守投資有其現實考量，但國人不敢消費，反而積極投入金融投資，隱含更深層的社會議題。

吳大任指出，台灣社會福利保障不如歐美國家，又面臨少子化、高齡化，加上近幾年年金改革、勞保破產危機，均讓國人深感老年生活保障不足，有意識地減少消費，轉為積極投資理財，希望能夠累積財富作為未來退休金，這或許也是這場ETF全民運動帶給政府的省思。

主計總處官員則說，超額儲蓄是經濟活動所產生的數字，雖然外界慣以閒置資金解讀，但這些錢不是真的「閒置」，通常會流向國內股市、房市或是國外金融市場等投資管道；至於是否造成市場過熱，主管機關都有密切觀察。（編輯：林淑媛）1130315