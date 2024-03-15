憂ETF包裝降低風險意識 金管會3大準則緊盯投信業

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台股頻頻創高、大街小巷瘋ETF，00940更成為連日來的關鍵熱搜字。監理機關金管會全神貫注，緊盯投信業是否確實揭露風險、有無不當行銷，更憂心ETF龐大資金造成市場不正常波動。

金管會官員說，台灣ETF市場火熱，相比國際確實是特例，放眼海外，沒有其他國家ETF規模成長得如台灣快速，也沒有發生如00939、00940的空前募集盛況。「ETF一下子長太大了」，官員坦言，金管會雖已強化監理，但台灣確實有較特殊現象，將作特別考量並繼續觀察，評估進一步精進措施。

根據金管會統計，2019年底台股ETF規模仍僅有新台幣1274億元，隔年疫情帶來全球資金派對，點燃台股動能，ETF熱度同步走高，2020年底台股ETF規模倍增至2616億元，隨後一路攀升，截至今年2月底台股ETF規模已達1兆5278億元，且還未包括00939及00940在內。

在台積電領軍下，台股加權股價指數3月登2萬點新高，國內ETF接力募集，檔檔規模創新高，統一台灣高息動能（00939）3月8日以531億元巨量級規模成立，改寫歷史新高，元大台灣價值高息（00940）接棒後再創募集新天量，元大投信更為此罕見發聲明降溫。

台灣ETF市場成長飛速，甚至到「過熱」程度，不斷敲響金管會警鐘。另一名官員提到，對監理機關而言，心繫的還是3件事，首先是投信有無確實揭露風險，讓投資人知悉，其次是投信有無不當行銷，誤導投資人。

第三，針對00940創下募集規模新紀錄，官員說，這麼大的規模為史上首見，短時間要在資本市場買進成分股，是否會對市場造成影響，金管會要持續關注，金管會也將審慎評估，根據現況發展進行相應監理。

依現行投信投顧公會規範，投信若透過網紅自媒體置入行銷基金，必須在廣告內容明顯揭露「某某公司贊助播出」等警語，讓投資人可清楚識別此為合作行銷廣告。不過，近年金管會收到不只一件檢舉，有投信與網紅合作行銷基金，但未依規定揭露為置入廣告。

金管會也注意到，近年社群媒體發達，網紅經濟興起，對投信而言，與網紅合作是有效行銷管道，但行銷方式是否妥適、內容是否有誤導投資人，讓金管會相當關注。

官員透露，金管會正研議強化自律規範，要求投信與網紅合作，不僅要清楚揭露為置入行銷，更必須負起監督網紅責任，要求網紅行銷行為必須符合相關規範，新規將在今年底前上路，未來若有違規，將可罰投信60萬元至300萬元不等罰鍰。

官員強調，隨ETF愈來愈熱，加上社群媒體盛行，會有更多投信業者透過與網紅合作行銷基金，金管會除了要求置入廣告必須揭露外，未來若網紅行銷行為不當，將對投信課責，「投信付錢給網紅談合作，有責任和義務告知網紅行銷不能踩的紅線」。

台灣金融研訓院副研究員賴威仁坦言，現在台股登上2萬點新高，台股ETF卻創下這麼大募集量，的確有點匪夷所思；投資人或許認為透過ETF投資台股，付出的金額沒那麼高，因此勇於跳入，不見得會感覺到這筆錢實際上是在股價相對高檔時去買成分股，投資人的風險意識透過ETF的包裝而降低了。

賴威仁分析，以前ETF沒有現在熱門，近年台股散戶投資人增加不少，當投資人不知道要買哪支股票時，聽到ETF不必自己選股、可一籃子投資，就一窩蜂去買，但市場過熱並非好現象，當ETF募集太夯，反而要注意後續市場大型持有人可能趁機出脫該檔成分股股票。（編輯：林淑媛）1130315