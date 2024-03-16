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台灣超額儲蓄過多 央行提參與公共建設等3解方

2024/3/16 15:41
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（中央社記者張璦台北16日電）全民瘋搶ETF，專家認為這反映台灣閒置資金過多。中央銀行今天指出，解決超額儲蓄過多有3方式，包含增強民間部門參與公共建設量能，引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務，以及進行跨國併購、取得關鍵技術及戰略性資源，助廠商全球布局。

中央銀行18日將赴立法院財委會，針對「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」進行專題報告，並備質詢。

根據今天出爐的書面報告，央行指出，台灣經常帳長期順差，超額儲蓄持續累積，使國內資金充足，而善用資金投入國內、外實體投資，是解決超額儲蓄過多的有效方法，進而可促進經濟平衡發展。

央行在報告中，提出解決超額儲蓄過多的3大方法。首先是增強民間部門參與公共建設（BOT）量能，以提振民間投資，包含藉促參法2.0版加速民間參與公共建設投資，並引導保險業龐大資金投入國內產業及重要建設。

央行表示，為因應少子化、高齡化，相關基建規劃宜著重人工智慧（AI）、社會住宅、長期照護等發展；同時，為達成2050年淨零排放目標，政府宜持續優化國內投資環境，加速推動綠電、電動車等相關投資。

其次是因應家庭儲蓄率高，央行指出，可引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務，以提升金融產業生產力。

央行說明，隨人口高齡化，退休理財及財富傳承規畫需求增加，可善用信託，搭配稅務諮詢，提供財富管理方案；在財富配置及金融全球化的時代，台灣民眾的充裕資金，可提供國內金融業者發展高階資產管理中心的基礎，提升金融產業的生產力。

央行表示，第3是因台灣資源有限，易受土地、勞動等生產要素限制而影響產出，應積極發展全球戰略，突破生產條件限制，善用超額儲蓄，把握全球供應鏈重組契機，積極運用跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，強化供應鏈韌性。

央行指出，因應地緣政治風險，提高供應鏈全球布局，民間部門可擴大國外投資，掌握料源與客戶需求，鞏固其全球價值鏈的地位。

據主計總處2月底最新預測，大幅上修今年超額儲蓄規模至新台幣3.84兆元，高於去年11月的預測值3.7兆元，且較112年的3.31兆元增加不少，超額儲蓄率則升至15.46%，為近3年高點。（編輯：林克倫）1130316

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