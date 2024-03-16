金管會：關注網紅誤導風險 三管齊下強化ETF監理

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（中央社記者謝方娪台北16日電）面對ETF空前熱潮，金管會規劃對投信與網紅合作強化管理、針對整體市場交易風險研議是否採行強化控管措施並將ETF列入金檢重點。金管會並點出，IOSCO正關注年輕投資人受財經網紅影響，產生誤導性及詐欺性投資的現象。

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）募集期間掀起空前旋風，金管會主委黃天牧18日將赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，金管會書面報告今天送至財委會。

根據報告，截至今年2月底止，台灣ETF市場共241檔ETF掛牌交易，其中包含227檔證信ETF、14檔期信ETF，總計ETF規模達新台幣4兆1990億元，其中，有48檔為台股ETF，規模為1兆5278億元。

金管會指出，截至今年1月底止，上市櫃48檔台股ETF持有股票市值占全市場股票市值的2.38%，觀察近2年台股ETF交易，成份股成交值及成交股數占整體股市成交值及成交股數均僅約1%以下。

就亞洲地區而言，2023年台灣ETF資產規模為亞洲第3，僅次於日本及中國，成交值為亞洲第5，次於中國、南韓、香港及日本。金管會表示，對於近期ETF投資熱絡，已適時執行投資教育宣導、強化配息資訊揭露、參考國際監理趨勢及辦理專案金檢等4大措施。

在強化配息資訊揭露方面，已要求股票ETF不得以月配息作為廣告或銷售主要訴求、基金不應以年化配息率作為廣告內容、增訂ETF配息來自收益平準金的資訊揭露等。

金管會並請投信投顧公會加強查核ETF配息廣告，避免誤導投資人。金管會同步加強監理把關，審慎審查新ETF，包括檢視ETF配息政策是否適當、ETF成分股變動率管控等。

面對ETF市場趨熱，除了現有監理措施，金管會規劃從強化投信與網紅合作管理、請證交所及櫃買中心研議是否應採行強化控管措施、將ETF列入對投信金檢重點三管齊下，維持ETF市場正常發展並保障投資人權益。

金管會指出，投信投顧公會正研議進一步強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律規範，預計今年6月底前完成。

隨社群媒體發達，IOSCO（國際證券管理機構組織）近期成立工作小組，執行財經網紅（Finfluencers）等專案，關注年輕投資人投資決策並非參考專業投顧建議，而是受社群媒體、社交圈及名人等建議影響，因此產生誤導性及詐欺性投資的現象。

金管會指出，IOSCO工作小組已針對此議題向會員國諮詢，金管會將持續關注IOSCO後續報告動態，適時精進監理作為。

為掌握ETF投資規模增加帶來的風險，金管會1月發函證交所及櫃買中心，希望兩單位督導投信針對規模較大的ETF管控投資風險並研擬強化風險抵禦力機制，同時請證交所及櫃買中心評估整體市場面臨的交易風險，研擬是否應採行強化控管措施。

金管會指出，已請證交所積極掌握整體ETF對個別股票持有情形，作為將來指數審查參考，並請證交所建置資料庫以利定期監控、即時瞭解對市場影響，必要時應考量採行例如發行、交易、監視面等監理工具。

金管會1月對ETF承作量較多的投信辦理專案金檢，檢查重點包含募集銷售、配息政策、收益平準金使用原則、配息組成占比揭露、折溢價管理、追蹤指數、資訊揭露及廣告行銷等。

金管會表示，將針對近期社會關注事項，例如收益平準金動用、採行的強化ETF監理措施等，列為對投信金檢重點，加強瞭解投信辦理情形，並適時辦理專案檢查。（編輯：郭無患）1130316