複委託買比特幣ETF解禁？券商公會4月底前提配套

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（中央社記者謝方娪台北4日電）追蹤比特幣走勢的ETF今年1月獲美國證券管理委員會（SEC）核准上市，金管會初步禁止透過複委託買進連結虛擬資產的現貨及期貨商品，若券商公會有意爭取複委託納入比特幣現貨ETF，須在4月底前提出配套方案，由金管會審酌。

國民黨立委葛如鈞今天在立法院財政委員會上關注，在SEC宣布批准比特幣ETF現貨交易後，國內券商1月下旬發出公告表示，收到金管會通知，僅能透過複委託賣出連結虛擬資產的現貨及期貨相關商品，不得新增委託買進，美國及香港市場共21檔ETF受影響。

黃天牧答詢時表示，現在金管會准券商得提供投資人投資複委託的商品，均經過證期局核定；虛擬資產波動率高且不具內含價值，因此初步先禁止，但金管會並非完全不准買，金管會已通知券商公會，若希望複委託納入比特幣現貨ETF，請券商公會在今年4月底前提出配套方案。

黃天牧強調，比特幣的產生與實體經濟無關，虛擬資產不具內含價值，亦是各國監理機關共識；SEC並非自願開放比特幣現貨ETF，而是法院裁決SEC禁止無效所致。

民進黨立委吳秉叡今天在財委會憂心虛擬資產高風險，黃天牧表示，SEC原先禁止比特幣現貨ETF上市，但法院裁決禁止無效，市場因此認為比特幣現貨ETF得到監理機關肯認，一窩蜂投入，另因今年4月比特幣將啟動自動減半機制，可能因供應量將變少，導致需求往上竄升。

金管會證期局副局長高晶萍接受媒體聯訪時表示，針對是否開放投資人複委託買入比特幣現貨ETF，已請券商公會研議，待券商公會報送建議，金管會再評估是否開放。

另一方面，高晶萍提到，因比特幣不屬於有價證券，投信基金不可發行比特幣ETF，至於是否可引入國外比特幣ETF商品，金管會也請投信投顧公會研議。（編輯：楊蘭軒）1130304