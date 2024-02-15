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永續可轉債資格認可 櫃買中心第3季受理申請

2024/2/15 20:34
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（中央社記者謝方娪台北15日電）永續債券市場已成台灣企業邁向永續的重要籌資管道，金管會今天表示，已請櫃買中心研議擴大永續債券商品範疇，櫃買中心預計今年第3季起受理永續可轉換公司債資格認可申請案。

為協助企業和政府籌措推動永續發展所需資金，金管會督導櫃買中心建立永續債券櫃檯買賣制度，自2017年以來台灣永續債券市場發行金額逐年成長，截至2023年底發行總額達新台幣5319億元，年複合成長率達4成。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，目前台灣永續債券市場商品包含綠債、社會責任債、可持續發展債及可持續發展連結債（SLB）。為滿足各式發行人籌資需求，金管會督導櫃買中心研議擴大永續債券商品範疇，例如具轉換股權特性的永續債券，櫃買中心預計今年第3季起受理永續可轉換公司債資格認可申請案件。

高晶萍解釋，具轉換股權特性的永續債，到期時可不必償還，而是選擇轉換為股權，對於債券發行人而言，籌資方式將更多元、資金規劃運用更有彈性。對於潛在發行人，目前櫃買中心有在接洽中，待系統建好，第3季即可受理申請。

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另一方面，為促進台灣永續債券市場發行人多元化，金管會督導櫃買中心協助政府機關發行永續政府債，建立永續政府債券櫃檯買賣制度。高晶萍提到，台北市及高雄市政府分別在今年1月10日及12日發行永續政府債，為台灣政府發行永續債首例，展現政府推動永續發展決心。

其中，台北市政府發行3檔永續發展債，分別為2年期6億元、3年期8億元、5年期11億元，合計發行金額25億元，加權平均利率為1.2372%，資金將用於協助捷運持續營運，增加社會效益；高雄市政府發行1檔綠債，為2年期、發行金額20億元，利率1.27%，將用於推動綠色轉型。（編輯：張良知）1130215

#公司債
#金管會證期局
#高晶萍
#櫃買中心
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