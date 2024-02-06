金管會1月蒐報5203件投資詐騙廣告 創統計新高

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北6日電）為防堵網路投資詐騙廣告流竄，金管會與Meta、Google公私協力建立蒐報機制，自2023年4月10日至今年1月31日金管會累計蒐報2.48萬件投資詐騙廣告，其中今年1月蒐報5203件，創單月新高。

金管會2023年邀集Meta、Google及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，與2大網路平台業者達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

金管會證期局今天揭露，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，至今年1月31日止，金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告累計達2萬4820件，其中，今年1月蒐報5203件，創蒐報機制建立以來單月新高。

金管會證期局副局長高晶萍推測，近月證期局蒐報違規或涉詐廣告數逐漸上升，主因可能是隨證券周邊單位累積蒐報經驗後，蒐報違規廣告判斷方式精進，因此可搜索出更多違規或涉詐廣告。

證期局今天同步修正先前公布的2023年全年接獲民眾陳情投資詐騙案件總數，自780件上修至787件，創至少近3年新高。今年1月證期局再收到69件投資詐騙陳情案件，年增27件。

高晶萍表示，金管會及周邊單位透過強化宣導，提醒民眾小心投資詐騙廣告，當民眾識詐能力提升，陳情或檢舉案自然會增加。

高晶萍重申，投資詐騙陳情案件有4類常見態樣，民眾應提高警覺，第一種是不法集團冒名金融業者，包括假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒名人成立群組，鼓吹投資特定商品或下載特定App等。

第二種是不法集團透過電話、簡訊或LINE群組勸誘買股，例如成立LINE群組或透過電話假稱推薦高獲利飆股，或以簡訊提供網路連結，勸誘民眾點選連結、加入網路群組。

第三種常見態樣是不法集團推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。

第四種是虛擬通貨交易平台詐騙，即不法集團宣稱虛擬貨幣交易可獲取高收益，勸誘民眾投資虛擬貨幣等。

春節期間通常為詐騙高峰期，富邦金今天特別提醒民眾謹守「3不」策略，包括不隨意加入陌生群組、不聽信來源不明資訊、不使用非官方投資平台，謹慎防詐以守護自身財產。為全力防堵詐欺犯罪，富邦金暨子公司2023年主動執行299件偽冒案件檢舉下架作業，包含釣魚網站、偽冒App及社群平台偽冒案件等。

國泰金旗下國泰世華銀行今天則公布，2023年阻詐1802件、總金額達新台幣12.8億元，阻詐件數居同業之冠，適逢年關將近，面對不明投資訊息，提醒民眾務必保持警覺意識與「一聽、二掛、三查證」習慣，避免財產蒙受詐騙損失。（編輯：趙蔚蘭）1130206