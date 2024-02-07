台灣人涉電信詐騙案關押波蘭 法務部：成功引渡回台創首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部今天表示，去年2月向波蘭請求引渡因涉詐欺遭通緝的劉姓男子，已於今年1月15日成功引渡回台，創下台灣自外國引渡台灣民眾返台首例，為台波司法合作奠下堅實基礎。

全案起於，劉姓男子涉嫌參與一起在西班牙運作的大型網路詐騙，組織成員近260人，多數是台灣人，對中國民眾進行詐騙，此組織已被西班牙與中國警方聯合破獲。

法務部發布新聞稿表示，劉嫌於民國106年間因涉電信詐騙案，遭國際刑警組織發布紅色通緝，於波蘭遭逮捕並拘留；中國隨即向波蘭請求引渡，波蘭各級法院審核後准予引渡至中國。

新聞稿指出，劉嫌向歐洲人權法院申訴，歐洲人權法院判決認定，將劉嫌引渡至中國受審，將有違反歐洲人權公約第3條所規定禁止酷刑或不人道對待之虞。

法務部表示，歐洲人權法院判決確定後，法務部積極與外交部、駐波蘭代表處及偵辦劉嫌所涉案件的台中地檢署保持聯繫，並於去年2月間依中檢請求，依據台波刑事司法合作協定，向波蘭主管機關正式提出引渡請求。

新聞稿指出，波蘭法院去年11月裁定同意引渡劉嫌，由波蘭司法部長批准引渡令；台灣司法、外交機關多次開會研商，由刑事警察局派員前往波蘭執行戒護勤務，今年1月15日將劉嫌解送返台。

台中地檢署新聞稿則指出，劉嫌參與的詐欺集團於105年間在西班牙境內馬德里、巴塞隆納等處設立詐騙電信機房，詐騙中國民眾；劉嫌106年8月間入境波蘭被逮捕，今年1月15日成功引渡回台，解送地檢署。

中檢表示，檢察官訊後認為，劉嫌涉犯刑法加重詐欺罪嫌重大，有逃亡事實，也有多次出入境紀錄，而有逃亡之虞，並有勾串共犯、滅證、反覆實施同一詐欺行為之虞，有羈押的必要，向台中地方法院聲押禁見。

中檢表示，法院裁定劉嫌限制住居，並限制出境、出海8個月；檢察官提起抗告遭駁回，隨即諭知對劉嫌施以科技監控設備，以防止劉嫌逃亡。

中檢指出，偵辦跨境詐欺案件一律秉持「有案必辦，有罪必查」原則，並致力透過國際合作，有效追溯查緝詐騙集團，將持續追查劉嫌所涉案件、被害人受騙財損資料，瓦解詐騙犯罪，維護社會安定與人民權益。

法務部表示，自台灣提出請求、波蘭同意引渡，並協助台灣完成執行，歷時約9個月，創下台灣自外國引渡台灣人民返台的首例，不僅彰顯台灣執法與緝捕外逃犯嫌的決心，也為台波司法合作關係奠下堅實基礎。（編輯：蕭博文）1130207