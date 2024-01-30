運用金融科技防堵詐騙 金管會推4大主題式活動

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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北30日電）防堵金融詐騙，金管會宣布今年將推出「防範詐騙及金融犯罪」金融科技主題式推廣活動，透過研討會、聯合自主實證活動、共創工作坊以及鼓勵業者辦理創新實驗等方式，盼金融機構與科技業跨界合作，有效防範打擊金融犯罪。

黃天牧今天率各局首長舉行113年新春記者會，金管會綜合規劃處長胡則華表示，打擊詐騙是政府重要政策，金管會期待透過一系列主題式推廣活動，更有效攔阻非法詐欺金流，保障民眾財產安全。

金管會「防範詐騙及金融犯罪」主題式推廣活動包括舉辦研討會、聯合自主實證、共創工作坊、鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC）等。

第1，舉辦研討會。金管會將邀請相關部會、專家學者，及已利用科技打擊詐騙的金融機構等擔任講者，預計4月舉辦以科技防詐為主題的研討會，分享防範金融詐騙的重點推動措施、具體案例及金融科技的實務應用。

第2，啟動聯合自主實證活動。金管會預計第1季透過創新園區啟動聯合自主實證機制，選定防範詐騙及金融犯罪相關主題進行實證，由金融機構及科技業者運用隱私強化技術（PET）及人工智慧（AI）等科技，共同發展創新解決方案。

第3，辦理共創工作坊。金管會預計第2季至第3季針對金融機構及科技業者舉辦共創工作坊，邀請專家學者就本次主題相關技術、法規或實務經驗進行授課，並安排實際操作或個案研討。

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第4，鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦或概念驗證（PoC），業者若有法規諮詢的需求，可與金管會進行雙向溝通交流；此外，創新園區也對進駐該園區的業者提供補助、法規健檢、商機媒合及數位沙盒場域實證等多元資源。

金管會表示，希望透過本次活動有助於建立跨部會及跨產業的合作，共同打擊詐騙及金融犯罪，並增進大眾對金融詐騙的識別與防範意識，減少民眾受騙機率。（編輯：潘羿菁）1130130