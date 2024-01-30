開放REITs採基金架構發行 金管會盼列新會期優先法案

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（中央社記者謝方娪台北30日電）立法院新會期將開議，金管會主委黃天牧今天表示，將爭取投信投顧法修正案列優先法案，修法內容主要是開放REITs採基金架構發行，有望活化不動產、增加民眾投資標的及管道。

金管會今天舉行年度新春記者會，黃天牧表示，針對投信投顧法修正開放基金型REITs，行政院會原已通過送至立法院，但因上個會期為大選前最後一個會期，法案審理時間相對有限，最後未能在上個會期財委會通過。

黃天牧說，根據規定程序，金管會必須在2月1日後重新報行政院，再看行政院後續處理，是否可再報至立法院。

他提到，投信投顧法修正牽涉新的金融商品，對於活化不動產、增加民眾投資標的及管道有助益，金管會將列為第一優先法案，希望能在新會期順利通過修法。

黃天牧表示，對於投信投顧法修正，先前立院各黨派沒有特別強烈反對意見，反而認為投資標的應更擴大至綠能或對國家發展有助益的產業。

他說，2月1日後會有新國會，金管會一向秉持專業誠懇溝通，所提法案均是為國家社會公共利益推動，後續也會秉持專業及誠懇態度，以公共利益為前提，坦率和各黨派立委溝通，也願意接受各黨派對法案指教。

另外，為防止金控大股東不當干政，金管會先前推動金控法及銀行法修法，增訂對不當干政大股東的課責工具，黃天牧表示，金管會先前將法案送至行政院，尚未完成討論，應會在春節後與行政院繼續討論。

黃天牧指出，因他任期至5月19日，若超過5月20日，會是另一個考慮，但依目前職責，當然會繼續推動金控法及銀行法修法。

他也提到，先前考量外界意見，金管會在修正案上有作出調整，但金控法和銀行法修正案並非僅有針對大股東不當干政，還有其他修法面向，對強化金融監理、促進金融穩定有助益，因此金管會將繼續推動，爭取完成修法。（編輯：潘羿菁）1130130