虛擬資產納專法管理 金管會委外研究最快9月出爐

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會2023年經行政院指定為虛擬資產主管機關，採指導原則與自律規範先行，金管會主委黃天牧今天表示，已委外研究制定虛擬資產專法可行性，預計9月出爐，「金管會並沒有認為自律規範是最終監理架構」。

國內虛擬資產交易平台ACE交易所前後任負責人近日捲入詐騙案，由於ACE交易所有向金管會完成簽署洗錢防制法遵聲明，引起關注。

黃天牧今天在金管會新春記者會表示，金管會2023年承擔具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關責任後，蒐集各國監理經驗，同年9月公布指導原則，並在11月起由檢查局針對業務量較大的幣商陸續啟動金檢。

黃天牧說，此次金檢除了根據金管會督導虛擬資產業者洗錢防制責任去進行檢查外，亦有了解業者在完成簽署洗錢防制法遵聲明後，是否確實按聲明內容履行，並透過此次金檢過程，了解業者是否落實金管會去年發布的指導原則。

黃天牧表示，金管會對虛擬資產業者，並非僅看洗錢防制法遵聲明、而不做其他監理，金管會有透過金檢及日常交流，持續掌握業者實際情況。

他直言，台灣對虛擬資產業者的管理，雖然並非走在國際最前端，但採循序漸進方式，從洗錢防制著手，訂定初步監理原則，進而督促業者成立產業公會，亦有周邊國家是以洗錢防制法為基礎，逐步推展對虛擬資產業者的管理。

黃天牧說，去年下半年在立法院財委會，許多立委關注金管會對虛擬資產業者的監理機制，自律是否足夠、是否缺乏投資人保護，實際上，金管會並非僅要求業者自律而已，而是循序漸進、逐步推展；業者預計今年首季將完成公會登記，金管會也將輔以日常監理及金融檢查等。

對於金管會下一步是否考慮訂定專法，黃天牧鬆口，金管會已委外研究訂定虛擬資產專法可行性，此時研議訂定專法的好處是，金管會可參考並借鏡其他國家目前透過專法規範虛擬資產的範圍及管理深度。

他說，金管會特別在委託計畫中敘明，希望受託團隊可以更長遠目光看未來虛擬資產事業可能的變化，在研究計畫中進行更廣泛及多面向的討論，讓將來研究出的專法草案可更具前瞻、廣泛及多元性。

不過，黃天牧提到，他的任期至5月19日止，委託外界學者專家研究的虛擬資產專法可能到9月才會完整訂出，他無法替下一任主委說明立法進程，屆時將由到時的主委對專法內容是否妥適、何時開始推動立法過程等，去做最後決定。

他說，作為看守內閣的金管會主委，對於虛擬資產事業監理，金管會並沒有認為自律規範是最終監理架構，而是推動委外研究專法，作為未來勾勒監理機制的基礎。

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黃天牧表示，5月20日後會有新國家領導者，2月1日後會有新國會民意，新氣象會給台灣經濟發展帶來新目標及新境界，他相信台股、資本市場或金融發展，除了在既有規劃持續努力外，金管會也會根據新民意及新領導所規劃的新發展方向前行。

他說，儘管外界或國際間有非常多變化，需要審慎因應，但相信台灣資本市場及金融市場一定會在兼顧穩定前提下循序漸進發展，他也期許資本市場在今年創造更好成績。（編輯：潘羿菁）1130130