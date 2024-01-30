金管會：研擬開放主動式ETF 今年6月定案

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今天舉行年度新春記者會並公布今年施政重點，金管會證期局長張振山鬆口將研擬開放主動式ETF，目前正就產品設計、資訊揭露規範等進行研議，預計今年6月定案開放的架構。

金管會主委黃天牧今天率各局首長舉行新春記者會，在今年施政重點中，金管會規劃第2季研議開放主動型與多資產ETF。

金管會證期局長張振山表示，先前金管會請證交所及投信投顧公會表示意見，包括蒐集資料等，證交所已將資料送至金管會，金管會正進行檢視，包括研究各國監理背景、開放措施優缺點等，希望今年6月可定案研議結果。

張振山指出，金管會要研議的內容廣泛，包括產品設計、資訊揭露規範、買回作業、流動性提供，乃至市場主動式及被動式商品間的互動影響等。

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張振山以美國主動式ETF資訊揭露為例，對於主動式ETF持股有對外公開、沒有公開、半公開等3種揭露程度，皆有不同規範；他直言，各種方法皆有優缺點，金管會開放方向要待6月有明確研議結果出爐後，再對外說明。

至於當沖降稅優惠將在今年底屆期，外界關注金管會與財政部是否已達成延長共識，張振山提到，證交所1月底將稅式支出報告送至金管會，對於延長期間還要和財政部溝通，後續會和財政部進行密切聯繫。（編輯：潘羿菁）1130130