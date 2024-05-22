爭取調降金融營業稅 彭金隆：希望稅率降至3%

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（中央社記者謝方娪台北22日電）面對金融業爭取檢討金融營業稅率，前金管會主委黃天牧曾表示希望稅率降至2%，甫上任的金管會主委彭金隆今天首度表態，考量金融業無進項稅額可供扣抵，他認為稅率降至3%較合理。

現行銀行及保險本業銷售額適用稅率為5%，其中3%稅收入國庫統收統支，剩餘2%及其他金融業營業稅款挹注金融業特別準備金。金融營業稅中有2%撥入特別準備金專款專用規定將於2024年底屆期，金融業希望財政部可一併檢討調降金融營業稅率。

彭金隆20日走馬上任，今天首度赴立法院財政委員會報告業務推動方針並備質詢，國民黨立委賴士葆關注新首長對當沖降稅延長及金融營業稅率調降態度。

彭金隆答詢表示，金管會已將對當沖降稅意見提供給財政部參考，站在金融市場監理角度，金管會向財政部表達的意見為支持當沖降稅延續。

對於金融業爭取檢討金融營業稅率，彭金隆表示，金管會向財政部表達3點意見。首先，過往金融營業稅撥入金融業特別準備金累積金額已逾新台幣2100億元，金管會希望在今年底後可繼續保留在存保，留供未來處理問題金融業使用。

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其次，因金融業業務特性，無進項稅額可供扣抵，導致目前金融營業稅率相對其他國家偏高，考量金融業國際競爭力，金管會建議財政部酌予調降金融營業稅率；第3，金管會對稅率降幅多寡無意見，尊重財政部立場。

前金管會主委黃天牧曾表態，希望金融營業稅率降至2%，賴士葆追問，彭金隆希望金融營業稅率降至多少，彭金隆表示，就他個人立場，希望2%撥入特別準備金專款專用規定到期後，金融營業稅率可自5%降至3%，較為合理。（編輯：張良知）1130522