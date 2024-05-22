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首赴立院備詢 金管會主委彭金隆：平常心不緊張

2024/5/22 09:52（5/22 10:04 更新）
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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會主委彭金隆20日上任，今天首度赴立法院財委會報告業務，並備質詢，媒體詢問是否緊張，他表示，心情早已調適好，不會緊張，今天持平常心；展望未來施政主軸，將力拚打造安全與發展並進的新金融市場。

對於台股站上2萬1000點大關，彭金隆

彭金隆小檔案

  • 生日：1965年3月1日
  • 學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士
  • 經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事
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認為，金管會為金融監理機關，在意的是整體金融市場管理，股市雖會受消息面影響，長期仍會回歸基本面，金管會作為監理機關，對股市走勢密切關注，但不方便評論。

不過，彭金隆也說，關注總體經濟數據，台灣出口維持蠻好的成長，他個人認為台灣基本面穩健。

近年台灣掀起ETF投資熱潮，為強化保障投資人權益，投信投顧公會17日於網站公告新修正的「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」。

投信投顧公會新自律規範明定，與投信合作行銷ETF的網紅應提供未從事詐欺、脅迫及其他不當行為的文件，例如良民證等，或出具聲明書，且應取得證券投資分析人員、投信投顧業務員或券商高級業務員證照。

彭金隆對此表示，提供正確資訊給消費者、維護市場安全，至關重要；金管會證期局長張振山進一步說明，投信投顧公會有洽業者意見，業者建議合作網紅應取得基本證照，較有助投資人保障，公會形成共識、訂定自律規範，有函報至證期局，金管會尊重公會方向，自律規範原則上由業者自律施行。（編輯：郭無患）1130522

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#彭金隆
#投信投顧公會
#張振山
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