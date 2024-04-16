金管會主委爆黑馬 彭金隆肩負打擊金融詐騙重任

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北16日電）內定金管會主委彭金隆今天亮相，黨政人士表示，總統當選人賴清德選前提出「推動金融創新與發展」願景，要推動金融創新科技、擴大普惠金融、打擊金融詐騙等，都是彭金隆的守備範圍，是出線承擔重任的最佳黑馬。

內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天公布第3波內閣名單，包括，經濟部長 郭智輝 郭智輝小檔案 生日：1953年2月7日

學歷：台北大學企業管理 碩士、 博士

博士 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長 看更多 關閉 、數位部長 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 、國科會主委 吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 、國發會主委 劉鏡清 劉鏡清小檔案 生日：1963年4月15日

學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士

經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢公司PwC Consulting董事長、資誠企管公司副董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人、全國工業總會國際委員/產業顧問/稅賦暨金融委員會副召集人、行政院國家數位藍圖審議委員、台灣上市櫃公司協會產業研究委員會召集人、政治大學會計研究所兼任教授級專業人員 看更多 關閉 、金管會主委 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 、公共工程會主委 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 。

黨政人士說，彭金隆是政治大學商學院副院長，曾任財政部長秘書，投身金融相關專業領域至今超過30年，為當代金融保險、普惠金融、企業管理與風險管理專家。

黨政人士表示，彭金隆早期曾參與、協助政府制定「金控法」；2008年台灣受全球金融海嘯影響，當時他亦針對金融公司監理制度相關議題多次發表文章，提出建言；近年其核心關懷面向金融創新、產業接軌，關注金融實務改革，致力研究藉由科技強化金融安全、杜絕金融剝削、維持金融穩定、協助產業接軌國際等議題。

黨政人士說，外界評價彭金隆歷練完整，跨足研學界、產業界、政府單位及民間公協會，觀點清晰俐落、擲地有聲。他同時重視金融業發展與人才培育，任政大商學院副院長期間，與證交所合作開設學分課程，內容著重金融科技創新、資訊安全與監督、提升投資環境等，緊跟金融市場與時代脈動。

黨政人士表示，賴清德選前提出「推動金融創新與發展」願景，要推動金融創新科技、擴大普惠金融、打擊金融詐騙等，都是彭金隆的守備範圍，無疑是出線承擔重任的最佳黑馬。從產官學界一腳跨入政務體系，彭金隆如何從過往歷練出發，一展長才，落實金融監督與產業發展並進，為台灣金融市場發展注入活水，表現備受外界期待。（編輯：潘羿菁）1130416