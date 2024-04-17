彭金隆將掌金管會 黃天牧肯定學驗俱優資歷完整

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（中央社記者謝方娪台北17日電）準行政院長卓榮泰16日公布520財經內閣新人事，政大商學院副院長彭金隆將接掌金管會。金管會主委黃天牧今天表示，和彭金隆是舊識，昨天已親自致電祝賀彭金隆，將全力配合520前交接準備工作。

黃天牧施政穩健、勇於任事，任內協助平息防疫險民怨、助壽險業度過淨值危機等，朝野立委多有肯定，任期長達4年，寫下金管會史上任期最長主委紀錄。卓榮泰16日公布第3波內閣新人事，新任金管會主委確定自學界借將，延攬 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 入閣。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，在會前接受媒體聯訪時，黃天牧表示，他與彭金隆認識多年，肯定彭金隆學驗俱優、資歷完整，他過往亦曾就保險相關議題向彭金隆請教過。

黃天牧提到，昨天上午準行政院長卓榮泰宣布新人事，考量彭金隆上午可能很忙，近中午時他親自打電話向彭金隆祝賀，也和彭金隆說明，已指定金管會主秘蔡福隆擔任交接聯絡窗口，昨天下午也指示辦公室轉知金管會各局處室，全力配合520前交接準備工作。

黃天牧說，將積極配合未來新主委接任金管會工作，希望在交接期間提供彭金隆絕對充分的支持、支援及資訊。

黃天牧亦不排除與彭金隆會面聊聊，他提到，他們都是舊識，應有機會互相溝通，若彭金隆需要他提供意見，他也會非常樂於交流過去幾年的心得及想法，提供彭金隆參考。

因金融事務繁雜、不時有案件發生，過往金管會主委任期一般都不長，甚至有數任都不到1年即下台。當被媒體問及擔任金管會主委的感想，黃天牧笑說，「這應該4年前問」，心得待5月份再講。

外界高度關注，黃天牧卸任後，是否會回學界或赴業界，黃天牧回應，「應該回家裡吧」，引起現場一片笑聲。黃天牧進一步提到，待卸下主委職務後，會陪陪家人。（編輯：張均懋）1130417