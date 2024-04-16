壽險接軌國際新制在即 保險學者彭金隆出線掌金管會

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（中央社記者謝方娪台北16日電）520財經閣員出爐，新任金管會主委將由現任政大商學院副院長彭金隆出線，過去他曾擔任壽險公司董事、金融總會副秘書長等職務，對於產業生態不陌生，由於彭金隆在產業政策抱持開放態度，頗獲業界好評，未來他將協助保險業2026年接軌IFRS 17及TW-ICS等挑戰，表現備受期待。

準行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 今天公布第3波內閣新人事，新任金管會主委確定從學術圈借將，由現任政大商學院副院長暨風險管理與保險學系教授 彭金隆 彭金隆小檔案 生日：1965年3月1日

學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長秘書、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣風險與保險學會理事長、實踐大學財務金融與保險研究所所長、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會人身保險保單審查委員、宏泰人壽、台銀人壽、中國（凱基）人壽、台灣人壽與中信產險獨立董事 看更多 關閉 接任。

彭金隆專長在於保險與風險管理、銀行保險、金控公司、保險監理等，時常獲邀於媒體專欄對金融監理發展獻策。2026年國內保險業接軌IFRS 17及TW-ICS在即，對資本挑戰度大，新任金管會主委勢必得對保險業有一定熟悉度，以保險專業見長的彭金隆因此出線。

彭金隆除了在政大教課外，也是現任願景工程基金會董事，2022至2023年間曾任台灣風險與保險學會理事長。

過往彭金隆亦曾任中國人壽（現凱基人壽）董事、台銀人壽及宏泰人壽獨立董事，對業界不陌生，他也曾任金融消費評議中心董事、交通事故特別補償基金監察人、金融總會副秘書長等，就其發表論點及接受媒體採訪言談中，也可見對金融科技創新發展持開放態度。

根據業界轉述，彭金隆出身學術圈，曾於公部門服務、也在業界有實務經驗，談金融政策方向不會拘泥法規，看事情較持開放性態度，勇於接觸新金融科技，對純網保發展亦有見解。

壽險公會理事長陳慧遊告訴中央社，彭金隆平時在壽險公會政策小組協助擬定政策，對政策方向有熟悉度，雖然事先並不知道彭金隆要接金管會主委，但人選出爐後，他對政府找到一位懂壽險業的教授接掌金管會，感到期待。

陳慧遊指出，金管會主委並不僅掌理壽險業，還包括整體金控、銀行及證券體系等，這位置要找人不容易，希望未來金融業一起讓願意出面為國家做事的人得到支持，和金管會繼續保持順暢溝通管道。

陳慧遊也笑說，彭金隆早年曾在財政部服務過，對政府體系運作不會陌生，感謝彭金隆願意接任金管會主委的同時，也要感謝在教育界服務的彭太太支持，將丈夫捐出來為國貢獻。

陳慧遊進一步指出，現任金管會主委黃天牧對國家盡其所能貢獻，業界給予高度肯定，如台積電創辦人張忠謀做得非常好，也會有交棒的日子，現在只是一棒接一棒跑下去，繼續創造金融業未來發展新契機。

陳慧遊也為業界請命，期許壽險業未來可順利達到降低避險成本訴求，節省不必要花費，進而在永續及發展的整體目標下，兼顧保戶權益、大小股東權益及員工福利推展，進而帶動實質所得成長。

國內大型壽險公司表示，樂見彭金隆接任新任金管會主委，觀察彭金隆對金融發展較持開放態度，希望未來替金融業有開放性舉措。業者亦點出3大期待，第1是保險業接軌新制在即，具重要性及急迫性，新任主委必須思考如何在台灣環境協助業者順利接軌。

其次是保險業面臨高昂避險成本，希望新任主委可思考如何在既有架構下找到可鬆綁的彈性空間；第3是在兼顧監理的同時，除了監督業界不出錯外，希望可進而著墨產業成長性，協助業界有更多突破。（編輯：潘羿菁）1130416