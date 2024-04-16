陳金德接棒掌工程會主委 中央地方歷練完整

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（中央社記者王揚宇台北16日電）新一波內閣人事出爐，前宜蘭縣代理縣長陳金德將從同為宜蘭人的行政院公共工程委員會主委吳澤成手中接下棒子，協助新內閣推動重大工程。陳金德公職歷練豐富，協調和執行能力受肯定，但人事消息曝光後，已被在野黨鎖定其先前相關爭議，上任後考驗才剛開始。

現年63歲的宜蘭子弟 陳金德 陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉 出身漁村，為台灣大學化學工程、商學（EMBA）雙碩士，曾任宜蘭縣長游錫堃機要秘書、2屆國大代表、宜蘭縣政府民政局長、2屆立委，學經歷完整。

立委卸任後，陳金德獲高雄市長陳菊延攬出任高雄市環保局長，並於2013年任內處理日月光廢水污染案勒令停工，贏得「打日月光的局長」稱號，令各界印象深刻。

2014年高雄氣爆案發生，陳金德有化工專業又熟環保業務，善於溝通協調的他，推動高雄石化工廠管線總體檢，協助高市府度過危機處理，也獲陳菊升任為高雄市副市長。

陳金德2016年9月出任中油公司董事長，但2017年碰上「815停電」事件，辭職下台負責。之後從吳澤成手中接下代理宜蘭縣長，時隔多年，又從吳澤成手中接下工程會主委，宜蘭幫在內閣後繼有人，尤其未來宜蘭有高鐵站等重大建設，也被宜蘭鄉親高度期待。

去年總統大選，隸屬新系的陳金德擔任賴清德全國競選總部副總幹事暨信賴台灣之友會總會秘書長，積極在各地籌設信賴台灣之友會，也是決策小組成員之一。尤其這次宜蘭立委選情原本落後，陳金德親自操盤督軍，比自己選舉還拚，最後逆轉勝保住故鄉立委席次，他功不可沒。

最新一波內閣人事名單出爐，內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 看重陳金德豐富行政、立法歷練，展現規劃、協調、督導能力，延攬出任工程會主委，如何協助推動重大公共工程建設、提升工程效能、強化國家災防韌性等，都是外界關注焦點。

不過，陳金德政治性格鮮明，在野黨早已針對其擔任高雄市副市長時涉及兼職遭彈劾等爭議，磨刀霍霍，上任後才是考驗的開始。（編輯：翟思嘉）1130416