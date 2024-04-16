吳誠文入閣寫傳奇 少棒國手變國科會主委

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）南台科技大學校長吳誠文將成為新任國科會主委，他曾隨台南巨人少棒出征美國威廉波特拿到世界冠軍，台大電機系畢業後到美國深造，歸國後對高科技產學界貢獻也屬「巨人」等級。

吳誠文 吳誠文小檔案 出生：1958年9月18日

學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士

經歷：南台科技大學校長、成功大學副校長、清華大學副校長、清大電機系主任、工研院系統晶片科技中心主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、工研院資訊與通訊研究所所長、工研院協理兼南分院執行長、工研院資深副總暨首席技術專家 看更多 關閉 台大畢業後獲公費赴美，取得美國加州大學聖塔巴巴拉校區電機與電腦工程學系博士學位，回台到清華大學電機系任教，至今歷任清華大學計算機中心主任、電機系主任、電機資訊學院院長、副校長，並曾借調擔任工研院系統晶片科技中心主任、資訊與通訊研究所長、成功大學副校長。

吳誠文在半導體記憶體測試、診斷、修復等研究，已有多項技術授權業界使用，應用於許多工業界IC產品中，並已衍生出40幾項相關國內、外專利，被譽為半導體產業推手。此外，他也致力推動產學合作，曾主持全國第一個經濟部學界科專計畫，各項技轉成果豐碩。

吳誠文另一項特殊經歷，是曾在小學時入選台南市巨人少棒隊，拿到全國冠軍、並前進美國威廉波特，參與1971年第25屆世界少棒賽，主投第2場對美西隊比賽，以11比0完封對手，助中華隊拿到那屆比賽冠軍。

1971年8月巨人少棒球員穿上新球衣在威廉波特球場拍照留念，後排左2為吳誠文。（中央社檔案照片）

吳誠文國中時選擇接受學校老師及家長建議，改走讀書升學路，沒有繼續打棒球，後來考上台南一中、台大電機系，為將來學術成就打下基礎。

由於擁有運動員靈魂，吳誠文在清華大學與新竹教育大學合校後，創立跨領域運動科技研發中心，幫助國內頂尖選手提升競技水準，提高運動產業國際競爭力；在借調成功大學期間擔任110年全國大專校院運動會執行長，整合校內科技專長及運動專長師生，將科技與全大運結合。

有學界人士指出，吳誠文學術及產研行政資歷豐富、完整，並與產業界關係深厚，同時是國際級學者，與國際學界互動頻繁，近年在故鄉台南的成功大學、南台科大貢獻心力，展現前瞻思維與傑出領導力、旺盛企圖心及熱忱，期待他入閣之後繼續發揮專業。（編輯：林恕暉）1130416