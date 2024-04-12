昔助柯文哲競選市長 準文化部長小野：我沒政黨屬性

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（中央社記者吳書緯、賴于榛台北12日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布第2波內閣人事，文化部長為知名作家李遠（小野）。李遠表示，月初才接到徵詢，「猶豫蠻久」，而且家人都很擔心，感覺不應該這時候擔任公職，他覺得被徵詢的理由，是因為文化界各種領域都有接觸過。

準總統賴清德新任內閣人事第2場發布會，今天上午在台大醫院國際會議中心舉行，由卓榮泰宣布前立委劉世芳接任內政部長、行政院秘書長李孟諺接任交通部長、北檢檢察長鄭銘謙接法務部長、中山大學校長鄭英耀接任教育部長、文化部長則由作家 李遠 李遠（小野）小檔案 生日：1951年10月30日

學歷：國立台灣師範大學生物系學士

經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長 看更多 關閉 （小野）接任。

李遠過去曾擔任民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的台北市文化基金會董事長及柯文哲競選連任台北市長總幹事，也成為在場媒體關注焦點。

李遠表示，當時柯文哲希望他負責台北市文化基金會，他也陪著柯文哲走了6、7年的時間，對台北市的文化建設還算熟悉；另外，柯文哲要他辦台北市影視音實驗教育機構，也辦了8年才離開。

李遠說，感謝所有在過去歷練中，給他機會的人，「讓我接觸到整個台灣文化界的各種人」。

李遠表示，4月初才接到徵詢，猶豫蠻久，因為家人都很擔心，感覺好像不應該這個時候出來擔任公職，其實覺得會被徵詢擔任文化部長的理由，是因為1980年代將台灣新電影推到國際，以及擔任過電視台主管，寫了100多部文學作品，帶著紙風車劇團跑遍台灣各地，也辦過學校，接觸過文化界各種領域。

李遠說，不知道為什麼大家今天都問柯文哲，但柯文哲找他當台北市文化基金會董事長，他完全是當志工心情，對於每個機會都會把握學習，沒有什麼政黨屬性。

卓榮泰介紹時說，政府希望從機關、部會到民間企業都有文化底蘊以及其文化特質，各縣市跟地區都有在地文化，讓民眾在多元文化陶冶底下，邁向文化、文明大國，因此邀請過去有堅實文化工作經驗，曾接觸高層、通俗文化的李遠出任。

卓榮泰表示，任何文化建設與構想都不可能立竿見影，必須長時間累積生活經驗跟方式，因此能從文化界找到一個肯為公眾服務的人。畢竟對文化人來說，公眾領域是完全不同的的環境，期盼李遠未來可以結合文化界的人脈、學者專家，傳承以及創新，打造一個文化、永續、世界的台灣，讓世界清楚看到台灣的優質跟美麗。（編輯：蘇志宗）1130412