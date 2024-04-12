更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
昔助柯文哲競選市長 準文化部長小野：我沒政黨屬性
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德3/37
首頁 / 政治

昔助柯文哲競選市長 準文化部長小野：我沒政黨屬性

2024/4/12 11:35（4/12 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長。卓榮泰（左）12日主持新內閣成員公布記者會，宣布文化部長由作家李遠（小野）（前右）出任。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長。卓榮泰（左）12日主持新內閣成員公布記者會，宣布文化部長由作家李遠（小野）（前右）出任。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、賴于榛台北12日電）內定行政院長卓榮泰今天宣布第2波內閣人事，文化部長為知名作家李遠（小野）。李遠表示，月初才接到徵詢，「猶豫蠻久」，而且家人都很擔心，感覺不應該這時候擔任公職，他覺得被徵詢的理由，是因為文化界各種領域都有接觸過。

準總統賴清德新任內閣人事第2場發布會，今天上午在台大醫院國際會議中心舉行，由卓榮泰宣布前立委劉世芳接任內政部長、行政院秘書長李孟諺接任交通部長、北檢檢察長鄭銘謙接法務部長、中山大學校長鄭英耀接任教育部長、文化部長則由作家李遠

李遠（小野）小檔案

  • 生日：1951年10月30日
  • 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
  • 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
看更多
關閉
（小野）接任。

李遠過去曾擔任民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的台北市文化基金會董事長及柯文哲競選連任台北市長總幹事，也成為在場媒體關注焦點。

李遠表示，當時柯文哲希望他負責台北市文化基金會，他也陪著柯文哲走了6、7年的時間，對台北市的文化建設還算熟悉；另外，柯文哲要他辦台北市影視音實驗教育機構，也辦了8年才離開。

李遠說，感謝所有在過去歷練中，給他機會的人，「讓我接觸到整個台灣文化界的各種人」。

李遠表示，4月初才接到徵詢，猶豫蠻久，因為家人都很擔心，感覺好像不應該這個時候出來擔任公職，其實覺得會被徵詢擔任文化部長的理由，是因為1980年代將台灣新電影推到國際，以及擔任過電視台主管，寫了100多部文學作品，帶著紙風車劇團跑遍台灣各地，也辦過學校，接觸過文化界各種領域。

李遠說，不知道為什麼大家今天都問柯文哲，但柯文哲找他當台北市文化基金會董事長，他完全是當志工心情，對於每個機會都會把握學習，沒有什麼政黨屬性。

卓榮泰介紹時說，政府希望從機關、部會到民間企業都有文化底蘊以及其文化特質，各縣市跟地區都有在地文化，讓民眾在多元文化陶冶底下，邁向文化、文明大國，因此邀請過去有堅實文化工作經驗，曾接觸高層、通俗文化的李遠出任。

卓榮泰表示，任何文化建設與構想都不可能立竿見影，必須長時間累積生活經驗跟方式，因此能從文化界找到一個肯為公眾服務的人。畢竟對文化人來說，公眾領域是完全不同的的環境，期盼李遠未來可以結合文化界的人脈、學者專家，傳承以及創新，打造一個文化、永續、世界的台灣，讓世界清楚看到台灣的優質跟美麗。（編輯：蘇志宗）1130412

2019年時任台北市長柯文哲（前左）與影視音實驗教育機構校長小野（前右）出席台北市創新實驗教育成果發表會。（中央社檔案照片）
2019年時任台北市長柯文哲（前左）與影視音實驗教育機構校長小野（前右）出席台北市創新實驗教育成果發表會。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
卓榮泰內閣人事 劉世芳任內政部長、小野任文化部長卓榮泰任行政院長鄭麗君副院長 新政府內閣名單一覽小野、鄭銘謙入閣 黨政人士：凸顯用人唯才不分黨派新教長鄭英耀行政經驗豐富 曾拋公私大學合併鄭銘謙肅貪悍將 入閣接任法務部長扛司改李孟諺基層公務員出身 稱職救火隊賴蘇都重用
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
劉世芳重返政壇掌天下第一部 行政立法資歷30年
172.30.142.99