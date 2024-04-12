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小野、鄭銘謙入閣 黨政人士：凸顯用人唯才不分黨派

2024/4/12 10:23（4/12 10:38 更新）
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內定行政院長卓榮泰（中）12日主持第2波內閣人事公布記者會，宣布由前立委劉世芳（右3）接任內政部長、行政院祕書長李孟諺（左2）接任交通部長、北檢檢察長鄭銘謙（右2）接法務部長、中山大學校長鄭英耀（左）接教育部長、文化部長則由作家李遠（小野）（右）接任。左3為新政府行政院祕書長龔明鑫。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
內定行政院長卓榮泰（中）12日主持第2波內閣人事公布記者會，宣布由前立委劉世芳（右3）接任內政部長、行政院祕書長李孟諺（左2）接任交通部長、北檢檢察長鄭銘謙（右2）接法務部長、中山大學校長鄭英耀（左）接教育部長、文化部長則由作家李遠（小野）（右）接任。左3為新政府行政院祕書長龔明鑫。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）準總統賴清德內閣人事今天公布第二波名單，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、法務部長為台灣台北地方檢察署檢察長鄭銘謙。黨內人士說，兩位過去在其專業領域深耕多年，從未出任政務官，小野還曾擔任柯文哲競選連任台北市長總幹事，這次入閣呼應了賴清德用人唯才、不分黨派的精神。

黨內人士表示，賴清德多次強調，新內閣將籌組民主大聯盟，透過廣召優秀人才發揮所長，以民主團結國家，為國家攬才育才，而李遠

李遠（小野）小檔案

  • 生日：1951年10月30日
  • 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
  • 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
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長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達50年，除了作家身分，也橫跨多元領域，涉足電視編劇、電視台總經理，關注各項社會議題，現仍身兼紙風車文教基金會、台北市文化基金會、台北市影視音實驗教育機構的董事長，持續戮力推動文化藝術工作至今。
黨內人士說，鄭銘謙

鄭銘謙小檔案

  • 出生：1958年10月12日
  • 學歷：國立中興大學法律學系
  • 經歷：台北地方檢察署署長（現職）、台南地檢署檢察長、雲林地檢署檢察長、法務部廉政署副署長、法務部廉政署主任秘書、法務部法規委員會參事、法務部法律事務司副司長、法務部廉政署署長、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長
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為資深檢察官出身，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、法務部法律事務司副司長、廉政署正、副署長及主秘，督導偵辦多個指標性貪污案，歷練相當完整，檢察界對他評價很高。

他表示，賴清德非常重視打擊「黑、金、槍、毒、詐」，看中鄭銘謙在檢察、廉政體系的完整歷練，並具有偵辦多起重大收賄、貪污案的實務經驗，決定拔擢優秀人才。

黨內人士說，李遠過去曾擔任柯文哲競選台北市長連任辦公室總幹事，鄭銘謙則是從未進入政務體系，這次銜命扛起重責，兌現賴清德用人唯才、不分黨派承諾，兩位準政務官的未來表現，亦備受外界期待。（編輯：蘇志宗）1130412

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新政府內閣名單 劉世芳掌內政、小野接文化部長
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