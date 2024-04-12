新內閣小野掌文化部 柯文哲肯定能力給祝福

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）準總統賴清德新政府內閣名單，知名作家李遠（小野）接文化部長，他曾任柯文哲競選台北市長連任辦公室總幹事；民眾黨主席柯文哲今天對於其能力給予肯定，並表示祝福。

賴清德的新內閣名單陸續掀牌，今天記者會上宣布，包括前立委劉世芳出任內政部長、現任行政院秘書長李孟諺轉任交通部長、台北地檢署檢察長鄭銘謙接任法務部長、國立中山大學校長鄭英耀出任教育部長、李遠擔任文化部長。

李遠過去曾任柯文哲在台北市長任內的台北市文化基金會董事長及柯文哲競選連任台北市長總幹事，也成為在場媒體關注焦點。

柯文哲今天在雲林縣麥寮鄉為黨提名麥寮鄉長候選人林宜豊助選，對於記者詢問李遠出任內閣，柯文哲表示，李遠的能力好，「祝福！」

針對擔任台中市政府市政顧問的蔡壁如抱怨遭民眾黨中央禁止參加麥寮鄉長補選活動，宣傳海報也沒有她。柯文哲強調，蔡壁如今天晚間會出席造勢，至於是否會助講，競選團隊和黨部正在確認流程。

民眾黨秘書長周榆修指出，全黨挺一人，希望好的人選給麥寮人不一樣的選擇。

至於民眾黨中評會昨天將黨員「486先生」陳延昶除名，陳延昶表示應將黨費新台幣1萬元退還給他；柯文哲對此未回應。（編輯：謝雅竹）1130412